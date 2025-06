Droghe potenti ma i consumi diminuiscono

In occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, il servizio che si occupa di dipendenze nella provincia di Grosseto ha diffuso i dati dell’attività svolta nel corso del 2024. Complessivamente, nell’anno le persone trattate per diagnosi primaria di dipendenza da sostanze, nei Servizi della Asl Toscana sud est, sono state 3724 con un calo del 5.6% rispetto all’anno precedente (2023). Si registra quindi un’inversione del trend degli anni precedenti e un regresso rispetto al 2021. Il dato più evidente è quello dei Servizi della provincia di Grosseto (-24.5%).

Per quanto riguarda la zona del grossetano, si è registrato una netta diminuzione delle persone prese in carico, pari al 24.5% (-312 unità), in netta controtendenza rispetto anche alle altre due zone coperte dalla Asl Toscana sud est. Peraltro, la diminuzione è ripartita in maniera sostanzialmente equilibrata tra le due zone, visto che il calo dell’Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana è del 25.2% e nelle Colline dell’Albegna è del 21.6%.

"Malgrado la diminuzione delle persone in trattamento – osserva Marco Becattini (nella foto), direttore della Medicina delle Farmacotossicodipendenze Aretina e Responsabile dell’Area Dipartimentale delle Dipendenze della Asl Toscana Sud Est –. I casi mostrano incremento della loro gravità, esprimendo nuove complessità. Un impegno particolare sarà pertanto essere destinato, come già facciamo da tempo, ad intercettare i nuovi comportamenti di consumo e le nuove tendenze, per non perdere l’occasione di agire d’anticipo anche in termini di prevenzione mirata".