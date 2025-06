Montecatini, i commercianti dicono 'No' alla droga con centinaia di opuscoli

Firenze, 12 giugno 2025 - Sabato 31 maggio sono tornati a Montecatini Terme i volontari dell’associazione Mondo libero dalla droga Italia, consegnando centinaia di opuscoli di prevenzione denominati “La Verità sulla Droga” agli esercizi commerciali che hanno aderito, iniziativa che ha lo scopo di informare sui rischi connessi all’abuso di stupefacenti e alcool. Gli opuscoli sono a disposizione della loro clientela che potrà leggerli e a sua volta diffonderli. I commercianti hanno accolto un assortimento degli opuscoli (che trattano di vari stupefacenti) sui loro banconi e i loro tavolini, in modo da dargli la massima visibilità. Le nuove droghe sintetiche, così come gli stupefacenti ormai storicamente diffusi, continuano a minare la salute fisica e mentale dei giovani, a causare incidenti stradali e sul lavoro, a rovinare l’armonia familiare e talvolta finiscono per uccidere chi le assume. Nella Valdinievole la situazione non è diversa dal resto della Toscana: l’età a cui si inizia ad abusare di sostanze si sta abbassando, molti ragazzi provano le prime droghe negli anni della scuola media. La cattiva influenza dei compagni più grandi, l’esempio di un familiare, informazioni false lette su internet o sui social, scene diseducative viste nelle serie TV, sono tutti fattori che facilitano il lavoro degli spacciatori. L’unico modo per evitare che i nostri ragazzi finiscano nel tunnel della droga è informarli, renderli consapevoli delle conseguenze, così che possano decidere con la loro testa come condurre la propria vita. Una consapevolezza diffusa sui rischi dell’assunzione di stupefacenti salva vite, letteralmente. Questa è la motivazione che spinge i volontari di Mondo Libero dalla Droga Italia a diffondere ampiamente le informazioni corrette sulla droga, concentrandosi nelle ultime due settimane su Montecatini e sui moltissimi esercizi commerciali che sono stati felici di aderire e diffondere le informazioni. Gli opuscoli trattano nel dettaglio le più diffuse sostanze stupefacenti: gli effetti a breve e lungo termine, le frasi usate dagli spacciatori per convincere i giovani a farne uso, alcune testimonianze di ex-tossicodipendenti. Sono stati distribuiti opuscoli che trattano le classiche droghe da strada come eroina, cocaina e marijuana, opuscoli sull’alcool e opuscoli dedicati all’abuso di farmaci prescritti. Mondo Libero dalla Droga Italia è un’associazione che consta di 35 gruppi locali sparsi sul territorio nazionale e dispone di circa 500 volontari attivi che ogni settimana distribuiscono opuscoli di prevenzione e fanno didattica nelle scuole.