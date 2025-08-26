Domani la Colligiana. Venerdì la presentazione

Una settimana ricca di appuntamenti per il Grosseto che si accinge a vivere una stagione da assoluto protagonista. Domani è in programma un allenamento congiunto allo stadio Zecchini con inizio alle 18,30: il Grifone ospita la Colligiana, avversario che ha sostituito il Tuttocuoio (biglietti disponibili al prezzo unico di 5 euro nei punti vendita Ciaotickets e al botteghino dello stadio dalle 15).

Dopo la vittoria nel test disputato contro il Poggibonsi per mister Indiani si tratta di una ulteriore tappa di avvicinamento nel cammino verso la ricerca di una condizione accettabile che fino a questo momento ha lasciato molto a desiderare.

Ormai mancano pochi giorni al debutto stagionale e le scelte del tecnico di Certaldo, che ha recuperato diversi infortunati, sono indirizzate verso quei giocatori che dovrebbero dare maggiore affidamento nella scelta del modulo. E proprio per questo motivo anche le sostituzioni dovrebbero essere limitate per "mettere nelle gambe dei giocatori un minutaggio molto vicino ai novanta minuti". Insomma, dopo un mese di preparazione, gli esperimenti dovrebbero lasciare lo spazio alle certezze. Il secondo appuntamento settimanale per il Grosseto è previsto per venerdì quando alle 21.30 in piazza Dante verrà presentata la rosa della prima squadra: l’evento si avvale del patrocinio del Comune. E dopo la festa arriva il giorno tanto atteso del debutto ufficiale del Grifone nella stagione 2025-2026. Sabato alle 20.30, infatti, il Grosseto ospita allo Zecchini il Terranuova Traiana (quanti ricordi piacevoli per il Grifone) nella gara valevole per i 32esimi di finale della Coppa Italia. Si gioca in gara unica e se al termine dei 90 minuti regolamentari il risultato è di parità si passa ai calci di rigore. I biancorossi di mister Becattini nel turno preliminare hanno eliminato lo Scandicci per 3-2 ai rigori.

P.P.