Cronaca
26 ago 2025
NICOLA CIUFFOLETTI
Cronaca
Degustazioni, musica e impegno sociale. A Pitigliano torna l’atteso ’Settembre di Vino’

Il borgo del tufo si prepara a indossare i suoi abiti più festosi per una delle manifestazioni più amate...

’Settembre di vino’ richiama a Pitigliano, ogni anno, tantissimi visitatori

’Settembre di vino’ richiama a Pitigliano, ogni anno, tantissimi visitatori

Il borgo del tufo si prepara a indossare i suoi abiti più festosi per una delle manifestazioni più amate del territorio: ’Settembre di Vino’, che torna dal 4 al 7 settembre con il suo format ormai consolidato fatto di degustazioni, musica, convivialità e impegno sociale.

A guidare l’organizzazione è l’associazione Cantine nel Tufo Pitigliano, presieduta da Emanuele Bacci, che sottolinea con orgoglio l’ampia partecipazione della comunità. "Oggi la nostra associazione conta circa 400 soci, vale a dire che quasi un quarto dei pitiglianesi è coinvolto attivamente nella buona riuscita dell’evento. Un primo, grande traguardo per noi" dice.

Calice alla mano, i visitatori potranno girare tra fraschette e cantine allestite nel centro storico, dove assaggiare i vini locali, cenare all’aperto in suggestive piazzette e partecipare alle serate musicali in piazza della Repubblica. L’apertura, giovedì 4, sarà affidata alla street band Zastava Orkestar, mentre venerdì sera toccherà a Victoria Vegas, una delle dj più note d’Italia. Sabato è in programma lo spettacolo ’Live Music 90’s Back’, domenica chiuderà la festa il grande ritorno della street band Miwa.

Tra i partner principali dell’evento Banca Tema, insieme a circa 60 sponsor e al prezioso lavoro di decine di volontari. Quest’anno, una parte del ricavato dalla vendita dei calici sarà devoluta a ’Insieme in Rosa’, onlus attiva nella provincia di Grosseto che sostiene pazienti oncologici, familiari, medici e infermieri, promuovendo la cultura della cura sul territorio.

N.C.

© Riproduzione riservata