Consorzio per la Laguna, se ne parla in consiglio comunale

Lunedì 29 si terrà il consiglo comunale che sarà chiamato ad approvare la delibera che definisce il quadro di riferimento per l’organizzazione del nuovo consorzio di gestione del parco ambientale della Laguna di Orbetello. L’assetto organizzativo è già stato definito, partendo dalle quote di partecipazione degli enti consorziati che corrispondono al 47% del ministero dell’ambiente, al 35% della Regione Toscana, al 12% del Comune di Orbetello, al 5% della Provincia di Grosseto e all’1% del Comune di Monte Argentario. In seguito si sono avvicendati diversi incontri per definire lo statuto che regola la vita amministrativa del consorzio ed è stato trovato un accordo su un testo di base molto vicino alla proposta iniziale avanzata dal Comune di Orbetello.

Definito lo statuto è stata poi la volta della definizione della perimetrazione del parco della Laguna, l’ambito territoriale che il consorzio sarà chiamato ad amministrare. Su questo ultimo punto gli Enti consorziati hanno trovato un accordo ed è stata inoltre individuata la cifra spettante a ogni Ente che andrà a comporre il fondo di dotazione iniziale del consorzio: 479mila e 641 euro sarà la cifra che sarà versata dal ministero dell’Ambiente, 357mila 179 euro è la cifra che spetta alla Regione Toscana, 122mila 461 euro al Comune di Orbetello, 51.025 euro alla Provincia di Grosseto e al Comune di Monte Argentario spetterà versare una cifra pari a 10mila 205 euro. Un totale di un milione 20mila e 511 euro che costituirà il fondo di dotazione iniziale per gestire l’amministrazione ordinaria.

Questi i contenuti della delibera che andrà in discussione in consiglio comunale lunedì.