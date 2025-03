Camera di commercio. Bandi e 400mila euro per sostenere le aziende

Ci sono 400mila euro e per l’economia delle province di Grosseto e Livorno rappresentano nuova linfa vitale. In arrivo aiuti per chi creare un’impresa, per chi deve fare investimenti "green" in agricoltura, e ancora per le imprese turistiche, per attività di valorizzazione dei prodotti tipici e per la creazione di società benefit.

Sono in uscita altri cinque bandi (a sportello) della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno: per i nuovi avvisi approvati dalla giunta a favore dello sviluppo delle province di Grosseto e Livorno sono stati stanziati complessivamente 400mila euro. Queste risorse vanno ad aggiungersi ai 360mila euro destinati agli altri bandi già pubblicati nei giorni scorsi.

Partiamo dal bando a sostegno della creazione d’impresa. Questo è volto a promuovere e supportare la nascita di nuove imprese, anche a seguito di passaggi generazionali, attraverso la copertura delle spese riconducibili alla fase di avvio.

Sono previsti incentivi premianti per imprese femminili, giovanili, innovative e che abbiano effettuato investimenti anche nell’acquisizione di competenze sui temi dell’imprenditorialità e sull’attività.

Risorse sono previste anche per chi sostiene investimenti in attrezzature per coltivazioni, allevamenti o per la conservazione, trasformazione, valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari tali da consentire la valorizzazione del territorio nonché la riduzione dell’impatto ambientale in favore di uno sviluppo economico sostenibile (green economy).

Un bando invece è stato studiato per sostenere la transizione sostenibile delle imprese turistiche. I destinatari in questo caso sono coloro che intendono adottare soluzioni per aumentare la sostenibilità ambientale delle strutture e dei servizi offerti e diffondendo la cultura e la consapevolezza di operare nell’ecosistema delle destinazioni turistiche.

Infine gli ultimi due bandi: quello rivolto alla creazione di società benefit e quello invece a sostegno delle iniziative locali e di valorizzazione dei prodotti tipici.

Il primo è mirato a promuovere la costituzione e favorire la trasformazione in società benefit. Si tratta di quelle società che nell’esercizio della propria attività economica, oltre a perseguire lo scopo di lucro, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

L’ultima misura è rivolta a associazioni di categoria e loro società di servizi, alle pubbliche amministrazioni delle province di Grosseto o Livorno, ai soggetti iscritti al Rea portatori di interessi collettivi a soggetti senza scopo di lucro, anche non iscritti al Rea, che abbiano, nel proprio statuto, atto costitutivo o regolamento, come finalità della loro attività la promozione e valorizzazione del territorio e della sua cultura.

Tutti gli avvisi e la modulistica sono disponibili sul sito della Camera di commercio.