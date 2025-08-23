Anna Nerelli vince anche la Lilium Cup 2025. E’ il suo terzo titolo internazionale dell’anno

TENNISAnna Nerelli trionfa ancora. La giovane giocatrice del Circolo Tennis Grosseto ha vinto il torneo International Country Club Lilium Cup 2025, riservato agli under 18, di Cuneo. La grossetana ha vinto il singolare femminile e ha raggiunto la semifinale nel doppio femminile. Ha quindi firmato il suo terzo successo internazionale dell’anno dopo quelli in Austria e in Tunisia. Sul Centrale del Country Club Cuneo, Nerelli, al primo anno under 16, seconda testa di serie, ha battuto la tedesca Emma Paul. Partenza migliore dell’azzurra che si è portata sul 2-0 con un break. La rivale non si è però lasciata intimorire ed è passata a tirare vincenti sia con il diritto che con il rovescio bimane. Ha ripreso la Nerelli e l’ha superata (3-2). Pall ancora migliore nella fase conclusiva della prima frazione (6-3). Di stampo opposto il secondo set. Nerelli è salita sul 4-1 e ha chiuso due game dopo pareggiando il conto dei parziali. Nella terza frazione è stata l’azzurra a iniziare con il servizio a disposizione. Nerelli in vantaggio 5-2, con piccola reazione della Pall (5-3). Con la battuta a disposizione ha chiuso alla seconda chance (3-6 6-6-1 6-3).