Team Ritmica Girasole. Pioggia di medaglie

Presente al Ginnastica in Festa Summer Edition 2025 di Rimini anche il Team Ritmica Girasole, che si è distinto in questa prestigiosa vetrina, portando in gara ben 17 ginnaste, ben preparate dalle allenatrici Alice Martinelli e Chiara Conforti supportate da Rebecca Del Freo, ed ha conquistato 2 titoli nazionali, 2 medaglie d’argento, una medaglia di bronzo e 10 finali riservate alle migliori dieci ginnaste.

Nelle Allieve 2 fa salti di gioia la piccola Gioia Morra che, che nella cat.LB1, centra il titolo Nazionale nell’All-around ed, in finale, ottiene anche il titolo nazionale al Corpo Libero ed il bronzo alla palla, prevalendo su ben 224 ginnaste mentre la sua coetanea Anna Petrocchi è finalista e Vice-Campionessa al nastro nella categoria LC1, confermando la sua continua crescita sportiva.

Nella categoria più competitiva Allieve 5 Le, Viktoria Bazhenova culmina la sua maturazione sportiva conquistando la finale ed il titolo di Vice-Campionessa alla palla.

Finaliste, nella top ten nazionale, nelle allieve 2, Anna Puccinelli è quinta alla palla e nelle Allieve 4 Giulia Guerra è settima con un’elegante esercizio alla palla.

Nelle Junior 2, Angelica Albano si qualifica in entrambe le finali ed è nona sia alla palla che alla fune mentre, sorprende, fra le Senior Beatrice Gemignani che vola in finale alle clavette ed è settima.

Si sono distinte per l’impegno e determinazione, mancando la qualificazione alle finali per pochi centesimi, le Allieve: Bianca Canale, Margherita De Iturbe, Luiza Gjergji, Daliia Sycheva, Arianna Derchi, Gaia Nannizzi, e Daniela Bernashevska, le Junior: Matilde Fenili e Sofia Braconi e la Senior Valeria Pacini tutte soddisfatte per aver dato il massimo in pedana e vissuto questa festa della Ginnastica Ritmica. Purtroppo non presenti causa infortunio Lavinia Arduini ed Elisa Tucci.