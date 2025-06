Alla Palomar ’Sono spariti due vecchietti’

Sarà presentato oggi alle 17.30 nella Libreria Palomar, in piazza Dante, il nuovo libro di Gaetano Telloli (nella foto) dal titolo ’Sono scomparsi due vecchietti’ (Effigi Edizioni). Interverranno, oltre all’autore, l’editore Mario Papalini, Antonello Ricci (che ne ha curato l’introduzione) e Corrado Barontini, scrittore e ricercatore di tradizioni.

"Questo racconto lungo di Gaetano Telloli era in viaggio da molti anni, almeno una ventina – dice Ricci –. Scrive con umiltà: solo di cose che conosce (e ne conosce molte, e molto a fondo), dei mondi cui appartiene. Mare e pesca, villeggiature e vita di campagna, paese costiero e città-provincia dell’immediato entroterra. E come è tipico dell’autore, i protagonisti e le loro avventure sono in gran parte inventati dal vero...".

Gaetano Telloli vive a Marina di Grosseto. Poeta e narratore ha pubblicato i suoi primi libri sin dagli anni ’60 diventando una delle voci più significative della Maremma. Anche in questo suo ultimo romanzo riesce a far emergere i temi che gli sono cari come quello della sopravvivenza con l’arte dell’arrangiarsi come succedeva nella vita d’un tempo. L’affascinante sviluppo della vicenda umana di questo racconto è a lieto fine e sa catturare l’immaginazione del lettore con trovate sorprendenti.