Al Superpalio della Maremma. Orbetello vince alla grande

CASTIGLIONE DELLA PESCAIATroppo Orbetello per tutti. I giallo verdi si aggiudicano la 34esima edizione del Superpalio della Maremma, che si è tenuto a Castiglione della Pescaia sul fiume Bruna, non in mare perché troppo mosso. L’ultima edizione che venne organizzata a Castiglione risale al 2019, quando fu il Porto Ercole a prevalere, anche se si corse in mare aperto e non sul fiume. Questa volta i castiglionesi schierano l’equipaggio vincente del Palio corso il 17 agosto, quello del rione della Portaccia, con Manuel Petragli che sostituisce Daniele Sargentini al secondo remo; a completare la barca ci sono Niccolò Betti timoniere, Sebastiano Biancalani primo remo, Fabio Giovannelli terzo remo e capo rione con Andrea Giardini a completare al quarto remo. La corsa consisteva nel percorrere 2500 metri a dritto, senza virate, partendo dalla ’Casa Rossa’ ed arrivando agli ormeggi a ridosso del Ponte Giorgini.

L’equipaggio locale è partito in seconda corsia, in prima quello di Porto Azzurro (Isola d’Elba), in terza quello di Orbetello e in quarta, la corsia sull’argine che guarda al paese, la barca di Porto Ercole. Un Palio molto tirato, con l’Orbetello che progressivamente guadagna metri sulle inseguitrici e una vera e propria lotta per il secondo posto tra Porto Ercole e Castiglione, mentre Porto Azzurro staccato più indietro dal gruppo dei tre davanti. La gara viene vinta dall’Orbetello, mentre per il secondo posto la spunta per un soffio il Porto Ercole sul Castiglione. Una gara comunque buona per l’equipaggio castiglionese, avendo il deficit di essere abituati a correre in mare aperto e non in acque ferme, terreno nel quale Orbetello è maestro.

Diego Monaci