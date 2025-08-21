Le misure che servono

Cronaca
CronacaAl Giardino Viaggio di Ritorno passeggiata nel parco d'arte
21 ago 2025
CRISTINA RUFINI
Cronaca
Al Giardino Viaggio di Ritorno passeggiata nel parco d’arte

Torna l’evento con ’Cacciatori di stelle’: cena e poi in cammino per osservare le sculture

Alcuni visitatori all’interno del Giardino Viaggio di ritorno, sul territorio comunale di Castiglione della Pescaia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIAÈ il secondo appuntamento della rassegna con la quale il Giardino Viaggio di Ritorno intende celebrare l’eterno e profondo legame tra gastronomia e arte.

Oggi alle 20.15 Cacciatori di Stelle torna ad animare il parco d’arte contemporanea fondato da Rodolfo Lacquaniti nella campagna di Buriano, a Castiglione della Pescaia. La serata comincerà con una cena biologica a buffet da gustare a bordo piscina, circondati da un micro—cosmo verde di alberi e piante. Il menù sarà a base di prodotti tipici stagionali, a km 0 e locali: tracce di storia e cultura maremmana, salubri e a basso impatto ecologico. Seguirà la visita guidata alle maxi—installazioni e opere del Giardino Viaggio di Ritorno in compagnia dell’artista e fondatore Rodolfo Lacquaniti: un itinerario immersivo nel cuore della campagna maremmana da percorrere a piedi per 1,5 chilometri circondati da olivi e capolavori d’arte contemporanea.

Ultima tappa sarà l’osservazione delle stelle con gli astronomi dell’Osservatorio di Roselle, una parentesi magica e affascinante per concludere al meglio l’esperienza. Per godersela fino in fondo, il Giardino consiglia a tutti i partecipanti di portare un telo con cui sdraiarsi sull’erba.

