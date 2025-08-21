Al Giardino Viaggio di Ritorno passeggiata nel parco d’arte

CASTIGLIONE DELLA PESCAIAÈ il secondo appuntamento della rassegna con la quale il Giardino Viaggio di Ritorno intende celebrare l’eterno e profondo legame tra gastronomia e arte.

Oggi alle 20.15 Cacciatori di Stelle torna ad animare il parco d’arte contemporanea fondato da Rodolfo Lacquaniti nella campagna di Buriano, a Castiglione della Pescaia. La serata comincerà con una cena biologica a buffet da gustare a bordo piscina, circondati da un micro—cosmo verde di alberi e piante. Il menù sarà a base di prodotti tipici stagionali, a km 0 e locali: tracce di storia e cultura maremmana, salubri e a basso impatto ecologico. Seguirà la visita guidata alle maxi—installazioni e opere del Giardino Viaggio di Ritorno in compagnia dell’artista e fondatore Rodolfo Lacquaniti: un itinerario immersivo nel cuore della campagna maremmana da percorrere a piedi per 1,5 chilometri circondati da olivi e capolavori d’arte contemporanea.

Ultima tappa sarà l’osservazione delle stelle con gli astronomi dell’Osservatorio di Roselle, una parentesi magica e affascinante per concludere al meglio l’esperienza. Per godersela fino in fondo, il Giardino consiglia a tutti i partecipanti di portare un telo con cui sdraiarsi sull’erba.