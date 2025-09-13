A Massa il ricordo di Acutis e Frassati

MASSA MARITTIMAC’era una larga partecipazione dell’Azione Cattolica massetana in piazza San Pietro, quando il Papa ha dichiarato Santi due giovani Carlo Acutis (foto) e Pier Giorgio Frassati. Due ragazzi vissuti in tempi diversi, ma uniti da un medesimo desiderio di autenticità evangelica. L’uno esperto di computer e devoto all’eucaristia, l’altro alpinista e appassionato di giustizia sociale. A guidare la delegazione massetana in Vaticano, Don Andrea Gamberlotti, che oggi nel pomeriggio, alle 16 in Sant’Agostino, inaugurerà la mostra che rimarrà aperta fino al 28 del mese, e si porteranno le prime testimonianze sulla vita e sulle azioni di uno dei due santi: Pier Giorgio Frassati. Un giovane capace di ispirare milioni di persone, soprattutto tra i giovani e che la Chiesa ricorderà il 4 luglio, aveva vissuto parte della sua esperienza all’interno della Azione Cattolica, era stato studente, terziario domenicano e, per hobby, si dedicava all’alpinismo. A questo pomeriggio massetano, in ricordo di questo evento, e di questo Santo, a cui presto il Vaticano dedicherà un francobollo, prenderà parte, per portare alcune testimonianze della Canonizzazione del 7 settembre, il Presidente dell’Azione Cattolica della Diocesi di Grosseto. Alle 18, la prima giornata di questa mostra in ricordo del Santo, sarà celebrata una Messa e subito dopo ci sarà un aperitivo di ringraziamento.Roberto Pieralli