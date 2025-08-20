Concerto in mare: il regalo di Lucio Corsi all’Argentario

Monte Argentario, 20 agosto 2025 – Un concerto sul mare per Lucio Corsi. Il cantautore di Vetulonia suonerà in una serata diversa, di quelle particolari: lui, assieme al suo fido Tommaso Ottomano, alias Tommaso Sabatini, suoneranno mercoledì 27 a bordo di un peschereccio direttamente nel porto di Porto Ercole, in fondo alla marina. Il paese di Tommaso, quello in cui è cresciuto prima di trasferirsi per lavoro a Milano, tornando per una volta a suonare di fronte alla gente che l’ha visto crescere sia come uomo che come artista. Una serata magica in cui terranno una scaletta in acustico ma con accompagnamento sinfonico con un quartetto d’archi, regalando al paese di Porto Ercole uno show praticamente inedito sulla marina, a bordo di una delle imbarcazioni che fanno parte della flotta peschereccia.

Saranno presenti anche dei maxischermi vista la ridotta visibilità dell’evento, a cui sarà possibile assistere anche da piazza Santa Barbara. Non ci sarà cachet per l’artista che omaggerà il paese, anche se l’evento costerà al Comune oltre 40mila euro. Non è mancato però, nelle ultime ore, qualche problema. Nella giornata di ieri si è infatti tenuta una riunione tra l’ente comunale e i carabinieri, a causa dei problemi di ordine pubblico che potrebbero scaturire dall’anticipazione della notizia su un’altra testata locale.

La notizia (che si sapeva, tra gli addetti ai lavori, dal giugno scorso) sarebbe dovuta uscire non prima di lunedì prossimo, visti gli accordi presi con l’entourage del cantante, proprio per evitare problemi di ordine pubblico. Notizia che quindi La Nazione, correttamente, aveva scelto di non dare prima del via libera da parte del Comune. “I carabinieri ci hanno chiamato perché questo potrebbe portare dei problemi di ordine pubblico – sottolinea il sindaco Arturo Cerulli –. Come ente l’accordo era di non far uscire la notizia prima della settimana prossima, a ridosso dell’evento. Tra l’altro notizia contenente anche delle affermazioni discutibili. Questo, in ogni caso, era l’accordo preso con il cantante. Chiaramente questo comporterà qualche problema di ordine pubblico, parleremo con la Prefettura e vedremo cosa dirà. Da parte della giunta, quindi, non c’era nessuna autorizzazione”. Rimane il fatto che il cantante maremmano, il cui successo si è moltiplicato soprattutto dopo le esibizioni sanremesi e all’Eurovision, saprà regalare anche a Porto Ercole una serata unica, come le precedenti tenute nell’abbazia di San Galgano o, in ordine di tempo, quelle a Gavorrano e Follonica, non lontano da casa.