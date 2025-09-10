La parabola del leader
Riccardo Brizzi
Firenze
Via Alamanni, bloccato 51enne con droga: aveva già una condanna
10 set 2025
ROSSELLA CONTE
Firenze
La polizia di Stato di Firenze ha eseguito un ordine di carcerazione: l’uomo aveva con sé anche 35 grammi di droga

La polizia

La polizia

Firenze, 10 settembre 2025 - Controlli straordinari della polizia di Stato a Firenze, mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, in via Alamanni, le volanti di via Zara hanno rintracciato un cittadino tunisino di 51 anni, già destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo, condannato a tre anni e 16 giorni di reclusione per reati legati agli stupefacenti e alla ricettazione, è stato fermato dagli agenti e sottoposto a controllo. Addosso gli sono stati trovati circa 35 grammi di sostanza risultata positiva ai cannabinoidi, parte della quale nascosta in un contenitore che portava con sé.

