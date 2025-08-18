La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaEntra al Circolo con un’accetta, poi ruba alcolici e minaccia il presidente: arrestato
18 ago 2025
REDAZIONE EMPOLI
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Empoli
  3. Cronaca
  4. Entra al Circolo con un’accetta, poi ruba alcolici e minaccia il presidente: arrestato

Entra al Circolo con un’accetta, poi ruba alcolici e minaccia il presidente: arrestato

L’uomo si era impossessato di diverse bottiglie e bevande. E’ successo all’interno del Circolo della contrada Porta Raimonda a Fucecchio

Per arrestare l'uomo al circolo di Porta Raimonda sono intervenuti i carabinieri (Foto di repertorio)

Per arrestare l'uomo al circolo di Porta Raimonda sono intervenuti i carabinieri (Foto di repertorio)

Per approfondire:

Fucecchio, 18 agosto 2025 – Arrestato perché ruba alcolici e minaccia il presidente del Circolo. Accade a Fucecchio, dove un uomo di 60 anni, italiano, è entrato all’interno del bar della contrada Porta Raimonda e si è impossessato di diverse bottiglie e bevande. Poco prima aveva forzato la porta con un’accetta, la stessa che ha verosimilmente usato per minacciare il presidente del Circolo che nel frattempo era arrivato sul posto.

Per arrestarlo sono intervenuti i carabinieri, allertati da una richiesta al numero di emergenza 112. I militari hanno prima disarmato il soggetto, poi lo hanno arrestato per rapina impropria e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, che ne ha disposto il trasporto al carcere di Sollicciano.

Nell’ambito dei controlli nella zona in occasione delle festività estive, inoltre, a Certaldo i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un cittadino nigeriano di 32 anni, trovato in possesso di 7 dosi di eroina e 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata