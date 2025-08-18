Entra al Circolo con un’accetta, poi ruba alcolici e minaccia il presidente: arrestato

Fucecchio, 18 agosto 2025 – Arrestato perché ruba alcolici e minaccia il presidente del Circolo. Accade a Fucecchio, dove un uomo di 60 anni, italiano, è entrato all’interno del bar della contrada Porta Raimonda e si è impossessato di diverse bottiglie e bevande. Poco prima aveva forzato la porta con un’accetta, la stessa che ha verosimilmente usato per minacciare il presidente del Circolo che nel frattempo era arrivato sul posto.

Per arrestarlo sono intervenuti i carabinieri, allertati da una richiesta al numero di emergenza 112. I militari hanno prima disarmato il soggetto, poi lo hanno arrestato per rapina impropria e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, che ne ha disposto il trasporto al carcere di Sollicciano.

Nell’ambito dei controlli nella zona in occasione delle festività estive, inoltre, a Certaldo i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un cittadino nigeriano di 32 anni, trovato in possesso di 7 dosi di eroina e 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.