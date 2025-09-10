Firenze, spaccata alla finestra di un albergo in Via della Scala: "Per fortuna gli ospiti erano via"

Firenze, 10 settembre 2025 - Paura ieri sera, 9 settembre, intorno alle 21.30 in un albergo di via della Scala a Firenze, dove un uomo ha mandato in frantumi una finestra utilizzando un pesante pilone di ferro per la delimitazione del traffico. A dare l’allarme è stato un passante che ha bussato alla porta, avvertendo il personale della struttura. L'episodio è stato filmato.

Un dipendente si è subito recato a controllare e ha scoperto che la vetrata al piano rialzato era stata infranta. Al momento dell’accaduto i clienti non erano presenti all'interno della camera, "per fortuna" sottolineano i titolari. Che aggiungono: "Subito dopo la abbiamo messa in sicurezza con un cartone per chiudere temporaneamente il vetro.

L’episodio - che è stato denunciato ai carabinieri - si aggiunge a un precedente avvenuto appena una settimana fa, quando alla reception della stessa struttura era stato distrutto un altro vetro, in quel caso utilizzando un tombino.