Notturna di San Giovanni, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 20 giugno 2025 – Firenze si prepara a celebrare il suo patrono. Si inizia con la Notturna di San Giovanni, in programma domani 21 giugno. Per quanto riguarda domani, le corse come consueto sono due: la gara competitiva Cetilar Run 85esima Notturna di San Giovanni su 9,9 chilometri e la Family Run per famiglie su 4 chilometri. Si parte alle 21 da Piazza Duomo, che sarà anche l’arrivo della manifestazione dopo un percorso di quasi dieci chilometri nel centro storico sulle due sponde dell’Arno.

Durante il passaggio dei corridori ci saranno delle momentanee interruzioni di transito ai veicoli sui percorsi. Per la 10 chilometri competitiva: partenza alle 21 da piazza San Giovanni e prosecuzione su via Martelli-via Cavour-via degli Alfani-via dei Servi-piazza del Duomo-via del Proconsolo-piazza San Firenze-via dei Gondi-piazza della Signoria-via Vacchereccia-via Por Santa Maria-Borgo Santi Apostoli-piazza Santa Trinita-via del Parione-piazza Goldoni-Ponte alla Carraia-piazza Nazario Sauro-via dei Serragli-piazza della Calza-via Romana-piazza San Felice-piazza Pitti-via dei Guicciardini-via dei Bardi-lungarno Torrigiani-lungarno Serristori-piazza Poggi-lungarno Cellini-Ponte a San Niccolò-lungarno Pecori Giraldi-lungarno della Zecca Vecchia-piazza dei Cavalleggeri-Corso dei Tintori-via dei Neri-via della Ninna-piazzale degli Uffizi-via Lambertesca-Borgo Santi Apostoli-piazza Santa Trinita-via Parione-piazza Goldoni-via del Moro-via del Sole-piazza di Santa Maria Novella-via dei Banchi-via dei Rondinelli-piazza degli Antinori-via dei Tornabuoni-via degli Strozzi-via dei Sassetti-piazza Davanzati-via Porta Rossa-via Pellicceria-piazza della Repubblica-via dei Brunelleschi-via dei Pecori-piazza di San Giovanni-piazza del Duomo (arrivo). I partecipanti della Family Run partiranno sempre da piazza Duomo e percorreranno piazza San Giovanni-via Martelli-via Cavour-via degli Alfani-via dei Servi-piazza del Duomo-via del Proconsolo-piazza San Firenze-via dei Gondi-piazza della Signoria-via Vacchereccia-via Por Santa Maria-Borgo Santi Apostoli-piazza Santa Trinita-via Parione-piazza Goldoni-via del Moro-via del Sole-piazza di Santa Maria Novella-via dei Banchi-via dei Rondinelli-piazza degli Antinori-via dei Tornabuoni-via degli Strozzi-via dei Sassetti-piazza dei Davanzati-via Porta Rossa-via Pellicceria-piazza della Repubblica-via dei Brunelleschi-via dei Pecori-piazza San Giovanni e arrivo in piazza Duomo. Tra i provvedimenti collaterali, dalle 20.30, anche il divieto di transito al passaggio degli atleti anche in via dei Renai, Costa San Giorgio (da Costa Scarpuccia a piazza dei Rossi), piazza Piave (tra viale Giovine Italia e lungarno della Zecca Vecchia), via Tripoli (tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri), piazza della Calza. In Ponte a San Niccolò sarà istituita una corsia protetta verso lungarno Corsini con divieto di transito per la sola direttrice da lungarno Pecori Giraldi verso piazza Ferrucci; corsia protetta anche in Ponte alla Carraia con direzione consentita da piazza Goldoni verso lungano Soderini. Previsti anche divieti di sosta in lungarno della Zecca Vecchia (lato Arno), lungarno Torrigiani (tratto adiacente al giardino Martin Lutero), lungarno Pecori Giraldi (lato Arno) Per quanto riguarda il trasporto pubblico, saranno istituite deviazioni e limitazioni temporanee dei percorsi delle linee 6, 11, 13, 14, 23, C1, C2, C3, C4 dalle 20.30 alle 23 circa.