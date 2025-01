San Jacopino, ancora una spaccata ma il ladro è messo in fuga dai residenti

Firenze, 15 gennaio 2025 - Non si ferma l'ondata di spaccate che sta avvolgendo il quartiere di San Jacopino. Questa volta è toccato al calzolaio di via Bartolomeo Cristofori. Il colpo però non è stato messo a segno per merito di un abitante che ha messo in fuga i ladri urlando. Secondo quanto ricostruito, nella notte tra martedì e mercoledì, due uomini servendosi di un tombino avrebbero infranto la porta a vetri dell'attività.

I due sarebbero poi fuggiti per via di un residente che si sarebbe affacciato alla finestra gridando. Sempre nella stessa notte, nella vicina via Pacini, due auto sono state danneggiate. Un'escalation di violenza che sta dando filo da torcere agli abitanti. Così, dopo l'ondata di spaccate che stanno attraversando il quartiere, San Jacopino scende di nuovo in strada per chiedere più sicurezza. "Spaccate ai negozi e alle auto, risse, furti: è da tempo che episodi del genere vengono denunciati senza che nessuno ci dia delle risposte" sottolinea il presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino Simone Gianfaldoni. L'appuntamento è per sabato 18 gennaio alle 14.30 in piazza Puccini. "Prevenzione nei quartieri, controlli di tutte le forze dell'ordine ad alto impatto, basta zone franche in tutti i quartieri di Firenze.La sicurezza è dei cittadini", queste le richieste che verranno portate in piazza.

Solo il 28 dicembre, nella stessa strada, è toccato alla pasticceria Excalibur. Un malvivente con un tombino ha infranto la vetrata dell’attività per poi intrufolarsi all’interno. Una volta dentro, si è impossessato del fondo cassa e di un vassoio di biscotti che avrebbe mangiato una volta fuori. La notte prima nel mirino era finita la Pasticceria Vintage tra piazza Puccini e via del Ponte alle Mosse: con lo stesso modus operandi il solito ignoto ha spaccato per la terza volta la vetrata ed è scappato con il fondo cassa divertito dalla presenza delle telecamere. Davanti al sistema di video sorveglianza non si è trattenuto dal ridere. Un copione che è andato in scena la notte della vigilia di Natale al ristorante Misti di via Galliano da dove i ’soliti’ sono fuggiti con il fondo cassa mentre lo stesso piano è fallito al bar Olimpia che si trova sempre di via Galliano.