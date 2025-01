Altri furti nei negozi. Spaccata al bazar. Attività rimasta chiusa

"Meno male che dovrebbe essere una città sicura… io ormai ho paura a uscire, anche di giorno". È impressionata, l’anziana signora che ieri mattina è andata a fare acquisti al market gestito da una famiglia cinese all’incrocio tra via Aurelia e via Mameli. E ne ha motivo: il portone d’ingresso del negozio è devastato, con i vetri infranti o crepati. La spiegazione è racchiusa su un foglio plastificato appeso fuori dai cancelli: "Comunichiamo ai gentili clienti che, a causa di un furto al negozio, resteremo chiusi fino alla fine della procedura". Il locale è sprangato e le bocche cucite: i gestori sono al lavoro per rimettere in sesto il negozio e ripartire il prima possibile. "Quando mi sono affacciata al balcone – dice una residente – ho visto i lampeggianti delle forze dell’ordine; gli agenti erano all’interno del negozio e si rapportavano con i gestori. Il furto? Non ho sentito nulla, anche se vivo qua vicino". A giudicare dai danni inferti al portone, sembra che i malviventi abbiano fatto irruzione all’interno passando dall’ingresso principale, Nessuna indicazione, invece, sul valore della refurtiva.

E un altro furto si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri all’Oviesse di via San Martino. Uno straniero ha provato ad allontanarsi con uno zaino, ma è stato fermato dalla vigilanza interna. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo.