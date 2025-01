"Spaccata" in un noto ristorante, ripulito il fondo cassa

Amara sorpresa, ieri mattina, per i titolari di un noto ristorante del centro storico. Al loro arrivo hanno trovato la porta d’ingresso forzata, probabilmente con un piede di porco, segno che i ladri purtroppo si erano introdotti all’interno del locale. La “spaccata“ risale alla notte tra mercoledì e ieri, con i gestori costretti a sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Pietrasanta. Nessuno dei residenti della zona si è accorto di nulla, anche perché il ristorante è privo di allarme. In base a una prima e sommaria verifica non è escluso che il danno maggiore riguardi proprio la porta d’ingresso. I ladri, una volta entrati nel locale, apparentemente non hanno infatti rubato nulla, neppure il cellulare appoggiato vicino alla cassa. Quest’ultima invece è stata ripulita, con i malviventi che hanno prelevato un fondo di circa 60 euro. Smaltita la rabbia, i titolari hanno deciso infine di installare un impianto l’allarme.

d.m.