Francesca Pascale alla Leopolda: “Renzi erede di Berlusconi, è l’unico leader in campo”

Firenze, 10 marzo 2024 – Se Matteo Renzi “sarà l'erede di Berlusconi lo dirà il tempo ma credo che lui sia l'unico leader in campo ed a portare avanti quel progetto fatto partire da Silvio Berlusconi. Di Matteo Renzi mi convince la tenacia, la forza, la passione politica e quella verve che difficilmente si incontra nei leader politici. Oggi la riconosco solo in lui”. Così ha dichiarato alla Leopolda Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, che ha deciso di partecipare alla kermesse di Italia Viva.

"Matteo Renzi - ha aggiunto -, non è un segreto, lo dicono tanti articoli dei giornali, è stato uno dei personaggi politici che Silvio Berlusconi ha amato di più, lo ha sempre considerato un genio della politica, e per questo ha condiviso con lui molto temi importanti, fra cui i diritti civili. Questo credo che sia un monito per me, per crederci”.

Sul palco della Leopolda ha preso parola anche Maria Elena Boschi, che si è scagliata contro il Movimento 5 Stelle: “È la prima volta che alla Leopolda posso dire che dopo 10 anni finalmente ogni accusa contro mio padre è, ed era, definitivamente caduta. Voglio a dire ai grillini, tenetevi le vostre falsità e noi ci teniamo la nostra felicità”. Poi l’attacco a Carlo Calenda: “Il Terzo polo si è diviso non per beghe condominiali, che solleva sempre e solo una persona, ma per un uomo che ha deciso di rompere l'esperienza del Terzo polo con un'agenzia di stampa. Chi attacca Renzi per il suo carattere sono persone che non sono in grado di rispondere sulle idee e sui fatti. È l'alibi di chi ha fatto fallire il progetto del Terzo polo. C'è un uomo che litiga con tutti, che ha cambiato idea su tutto e che lascia ovunque le cose a metà. Questo uomo si chiama Carlo Calenda”. “Calenda – ha aggiunto Boschi – ha detto che non vuole fare un lista con noi. È un errore politico ma quello che non possiamo accettare sono le sue bugie e le sue continue aggressioni contro di noi. Se vuoi fare politica falla ma smetti di attaccare continuamente la comunità politica di Iv, e smettila con le bugie”.