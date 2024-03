Leopolda: al via la seconda giornata. Sul palco Nordio e Bassetti. Renzi: “Record di partecipanti”

Firenze, 9 marzo 2024 - Secondo giorno per la Leopolda edizione numero 12, che si è aperta ieri sera “con un numero record di partecipanti, oltre 4mila persone”, esulta Italia Viva. "Riaccendere le stelle" si chiama quest’anno l’appuntamento renziano per eccellenza.

Stamani, alle 11 sul palco per parlare di intelligenza artificiale Matteo Renzi e padre Benanti. Spazio poi al professor Marco Fortis, con un intervento su economia e lavoro, e ad un dibattito sull'informazione con il leader di Italia Viva, con il direttore de La Stampa Andrea Malaguti e con Augusto Minzolini, editorialista de Il Giornale. Chiuderà la mattinata il leader di Italia Viva.

Nel pomeriggio, si parlerà di lavoro con Maurizio del Conte, già direttore Anpal e di sanità col professor Bassetti. Sono poi attesi il ministro Carlo Nordio ed il professore Sabino Cassese. A chiusura della seconda giornata tornerà sul palco Renzi per parlare di giustizia.

Domani, poi, la kermesse “si chiuderà con un intervento di Renzi, che farà un annuncio destinato a far discutere”, è l’anticipazione lanciata dal suo ufficio stampa.

Ieri, sul palco è intervenuto Roberto Salis, padre di Ilaria, che da 13 mesi “sta vivendo in un carcere ungherese in condizioni disumane”. Renzi ha lanciato un appello alla presidente Meloni, affinché la ragazza possa velocemente tornare a casa, “perché non è possibile che i sovranisti ungheresi si prendano gioco di noi”. E poi la politica fiorentina, con Stefania Saccardi, candidata sindaca di Firenze per Italia Viva, e la definitiva chiusura ad un riavvicinamento tra renziani e Pd.