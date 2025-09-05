Isolotto, maxi sequestro di droga: due arrestati con 41chili di hashish

Firenze, 5 settembre 2025 - Un’operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze Oltrarno ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga e all’arresto di due persone, un marocchino e un italiano, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio in concorso. La sostanza, destinata alla piazza di spaccio fiorentina, avrebbe fruttato circa 90mila euro.

I militari, impegnati in servizi di controllo nella zona dell’Isolotto, hanno notato i movimenti sospetti di un uomo a bordo di un motociclo in viale Nenni. Dopo averlo visto ricevere una busta di medie dimensioni da un altro soggetto ed allontanarsi rapidamente, hanno deciso di fermarlo. Prima di essere bloccato, l’uomo ha tentato di disfarsi del pacco, al cui interno sono stati trovati 10 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti da un etto ciascuno.

Il controllo è stato esteso anche all’uomo che aveva consegnato la busta e alla sua abitazione. Qui i carabinieri hanno rinvenuto altri 31 chilogrammi di hashish, 1,7 chilogrammi di marijuana, 150 grammi di cocaina e 650 pasticche di ecstasy, oltre a tre telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui macchine per il sottovuoto e buste.

Alla luce degli accertamenti, i due sono finiti in manette.