Spaccata in viale dei Mille, il negozio “La Tartaruga” colpito per la seconda volta in un anno

Firenze, 22 settembre 2025 – Nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere di Campo di Marte, da poco inserito tra le zone rosse, un'altra spaccata. A farne le spese ancora una volta è stato il negozio “La Tartaruga Gadgets” di viale dei Mille, già colpito da un furto un anno fa. Secondo quanto ricostruito, un uomo ha preso di mira la vetrata del locale e, utilizzando un tombino come ariete, l’ha sfondata riuscendo a intrufolarsi all’interno. Il ladro ha rovistato all'interno della cassa ma non ha trovato soldi: la titolare, dopo il precedente episodio, aveva deciso di non lasciare più denaro in negozio. L'uomo però è riuscito a portare via una manciata di monete da venti centesimi e un espositore di bigiotteria. Sul posto è intervenuta la polizia. "In cinquant’anni non abbiamo mai usufruito dell’assicurazione, eppure questa è la seconda volta in un anno che ci colpiscono", racconta amareggiata Costanza Pierbattista, titolare del negozio. "Siamo stanchi: dal Comune di Firenze, dalla sindaca e dagli assessori ci aspettiamo una presa di coscienza che il problema sicurezza esiste davvero, non sono solo nostre percezioni. E le associazioni di categoria, dove sono?". L’episodio avviene in una zona già definita “rossa” per i recenti episodi di criminalità e degrado, ma la percezione dei commercianti è che i controlli non siano sufficienti. "Abbiamo paura – prosegue Pierbattista – giriamo con lo spray al peperoncino, non ci sentiamo sicuri nemmeno ad andare a prendere la macchina al parcheggio la sera".