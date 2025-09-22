“Ho ucciso un uomo in un reality”: finzione o drammatica realtà?

Firenze, 22 settembre 2025 – L'appuntamento è per giovedì alle 18, nella Libreria del Teatro Niccolini, dove si svolgerà la presentazione del giallo-noir “Ho ucciso un uomo in un reality”, firmato da Alessandro Bini e Stefano Moretti per la collana di narrativa italiana Noripios. Il libro, già presentato a Firenze all'inizio dell'estate ha ottenuto il plauso del pubblico, tanto che gli autori hanno deciso di organizzare la terza presentazione in poche settimane, accompagnati dal commento della critica letteraria Erika Bresci, dalle letture di Marcello Sbigoli e, soprattutto, dagli interventi del pubblico in sala.

"Ho ucciso un uomo in un reality" racconta di un uomo che, convinto di partecipare a un innocuo quiz televisivo, si ritrova catapultato in un reality show dai meccanismi spietati; circondato da un cast eterogeneo e disfunzionale e da una produzione assetata di share, finisce per commettere il primo omicidio trasmesso in diretta televisiva, destinato a sconvolgere prima il pubblico nazionale e poi il mondo della Rete. Da quell’istante lo show diventa fenomeno globale, imitato e poi vietato a tempo di record, mentre il lettore assiste a una satira feroce del voyeurismo mediatico e a un giallo serrato che fa riflettere sul confine (sempre più labile) tra intrattenimento e cinismo collettivo. A firmare questo “giallo sui generis” sono due penne diversissime che, unendo le forze, hanno dimostrato di saper fare scintille. Alessandro Bini, autore teatrale e di narrativa premiato a Milano, Roma e Napoli, ha recentemente pubblicato anche la silloge poetica Partiamo dalle Nuvole (Polistampa), prima di tuffarsi con Moretti in questo “delitto televisivo”. Stefano Moretti, avvocato di formazione, ha ricevuto la Menzione d’Onore al Salone del Libro per Omicidio in Borgo Ognissanti e vive orgogliosamente nel Chianti, dove alterna codici e coltelli narrativi. La loro voce congiunta mescola tecnica da legal thriller e ritmo da commedia nera, regalando pagine cui sarà assai difficile rimanere indifferenti. «La nascita di questo romanzo è un piccolo thriller nel thriller – sorride Alessandro Bini –. Da tempo mi frullava in testa l’idea di “smascherare” un po’ i reality, mostrandone il lato più disturbante: quell’aberrazione scintillante che vorrebbe passare per vita vera. Così, a pranzo con Stefano Moretti, un fuoriclasse del giallo, gli ho passato il mio dattiloscritto e gli ho detto: “Mettiamoci il tuo tocco investigativo.” Il risultato? Un puzzle che si incastra al millimetro, fluido e coerente, oltre ogni più rosea aspettativa». «L’idea narrativa del Bini, autore che già leggevo con piacere – racconta Stefano Moretti – mi è sembrata davvero brillante. Quindi, quando m’ha chiesto una mano, ho detto subito di sì e ci ho cucito una trama rapida e scorrevole che potesse appassionare chi legge. Risultato: ci siamo divertiti». Edito da Noripios all’interno della collana di narrativa italiana, il titolo è già disponibile in libreria e su tutte le principali piattaforme di vendita online. Info: 055 094 6404