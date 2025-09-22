Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Firenze
Cultura e spettacoliGiornate Europee del Patrimonio al Forte di Belvedere
22 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Giornate Europee del Patrimonio al Forte di Belvedere

Sabato 27 settembre la palazzina resterà straordinariamente fino alle 23 con la possibilità di visitare, grazie ad un percorso guidato, l’allestimento del "Firenze Forma Continua Lab"

Firenze, 22 settembre 2025 - Il Comune di Firenze - Servizio Soprintendente Musei Comunali - aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2025 promosse dal Ministero della Cultura offrendo al pubblico un’apertura prolungata della palazzina del Forte di Belvedere con una serie di visite guidate a cura di Fondazione Muse. La palazzina del Forte di Belvedere, opera architettonica realizzata alla fine del Cinquecento dal Buontalenti per volontà di Ferdinando I de’ Medici e punto panoramico della città, resta straordinariamente aperta sabato 27 settembre in orario serale fino alle 23 (ultimo ingresso ore 22; accesso gratuito) con la possibilità di visitare, grazie ad un percorso guidato, l’allestimento del "Firenze Forma Continua Lab" (www.firenzeformacontinua.it). Questa installazione, realizzata insieme al Laboratorio di Innovazione HeRe_Lab (Dipartimento di Architettura – Università degli Studi di Firenze) vuole divulgare la storia e lo sviluppo urbanistico della città coinvolgendo cittadini, studenti e visitatori. Inoltre, per questa occasione, alle ore 20, 21 e 22 è possibile fruire gratuitamente del percorso guidato “Forme di città” per giovani e adulti (prenotazione obbligatoria), centrato sull’immaginazione dei profili architettonici e sulla conoscenza dell’eredità culturale di Firenze, comprensiva di valori, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione, a cura di Fondazione MUS.E Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected] oppure chiamare 055-0541450. Biglietti: ingresso gratuito per apertura straordinaria della Palazzina del Forte di Belvedere fino alle 23:00; partecipazione gratuita al percorso guidato “Forme di città” all'installazione "Firenze Forma Continua Lab"

