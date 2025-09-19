Il 20 settembre e la Fiorentina: perché questa data fa ‘breccia’ nel cuore dei tifosi

Firenze, 19 settembre 2025 - Il 20 settembre, in Italia, non è solo il giorno della “breccia di Porta Pia”. È anche la fenditura emotiva con cui la Fiorentina entra nel cuore della città. Questa data fondamentale del Risorgimento un tempo era festa nazionale, ed è proprio in un lunedì festivo, il 20 settembre 1926, che la neonata società Fiorentina — nata dalla fusione tra Palestra Ginnastica Libertas e Club Sportivo appena un mese prima il 29 agosto — scende in campo per la sua prima partita in assoluto: un’amichevole contro il Signa nello stadio velodromo di via Bellini. Non c’erano ancora le maglie biancorosse del nuovo club, il viola arriverà solo nel 1929, e così la squadra giocò in maglia rossa.

La partita finisce 2-1 per il Signa, ma resta negli annali il sigillo di Baldini, primo gol in assoluto della storia gigliata. La cronaca di quella giornata, ricostruita da Salvatore Cirmi e Filippo Luti nel volume “Fiorentina 1926-27. Le origini” edito da Museo Fiorentina, restituisce l’entusiasmo di una città che scopriva, insieme, una squadra e un linguaggio nuovo per raccontarsi. La potenza simbolica di quella data torna prepotente cinque anni dopo, ancora il 20 settembre, stavolta nel 1931. L’ambiziosa Fiorentina del marchese Ridolfi debutta in Serie A a Milano, contro il Milan. È un 1-1 che pesa come una firma: per i rossoneri segna Mario Magnozzi, gloria del calcio livornese; per i viola risponde Prendato.

Il bomber Petrone, campione del mondo con l’Uruguay, resta all’asciutto all’esordio ma si scatena alla prima in A davanti al pubblico di Firenze, nello stadio appena inaugurato: 2-1 al Brescia, a segno Petrone e ancora Prendato. Per l’uruguaiano sarà l’avvio di una cavalcata travolgente fino a 25 reti in campionato, con i viola quarti e il titolo di capocannoniere condiviso con il bolognese Schiavio. È la conferma che la data “risorgimentale” non è un vezzo di calendario: porta con sé un’energia fondativa, una capacità di ribalta. Nel lungo romanzo viola il 20 settembre si ripresenta come un ritornello. Nel 1987, a San Siro, la Fiorentina firma un 2-0 sul Milan che ancora vibra nella memoria: apre Diaz, chiude Roberto Baggio con un gol-capolavoro che fotografa talento e coraggio.

È come se ogni volta, in quel giorno, la squadra riallacciasse i fili con il proprio dna: ambizione popolare, orgoglio cittadino, desiderio di misurarsi con i più forti. Se il 20 settembre 1870 ha rappresentato l’ingresso di Roma nel Regno d’Italia, per Firenze e per la sua squadra segna l’ingresso in una storia condivisa, fatta di prime volte, di sfide e di colpi che restano. Tutto comincia davvero in quel lunedì del 1926, quando la Fiorentina — ancora senza viola addosso — comincia a fare breccia non soltanto nel calendario, ma nel modo in cui una comunità si riconosce. Da allora, ogni 20 settembre è un invito a ricordare che il calcio, a Firenze, è anche memoria civile: un’epopea che unisce il Risorgimento alla curva, la città alla sua maglia, la cronaca al sentimento.

Maurizio Costanzo