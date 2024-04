Ponti di primavera, Firenze tra le destinazioni preferite dai turisti

Firenze, 19 aprile 2024 – Firenze è la quinta destinazione italiana, dopo Roma, Venezia, Sicilia e riviera ligure, più gettonata per il mega-ponte di primavera. E' quanto rileva Bwh Hotels Italia&Malta, il gruppo alberghiero con 170 hotel a marchio WorldHotels, Best Western e SureStay. Oltre a Firenze, sono tra le mete preferite le città toscane di Siena, Arezzo e Lucca ed apprezzate dai turisti i monumenti e gli scorci di tutta la Toscana.

Anche Apartments Florence, azienda che da 17 anni gestisce più di 500 abitazioni a Firenze, rileva che questo ponte di primavera sarà ottimo per il capoluogo toscano, dove i turisti si fermeranno per periodi prolungati e non solo per una vacanza mordi e fuggi.

“Al momento i dati sono in aumento sia per quanto riguarda gli appartamenti occupati che in termini di Adr (Average daily rate) - spiega Lorenzo Fagnoni, ceo di Apartments Florence -. Ad oggi in occasione del ponte abbiamo il 10% in meno di arrivi rispetto allo scorso anno, ma contiamo di recuperare con gli arrivi last minute, mentre come occupazione siamo già saliti da 65% a 68%, perché abbiamo clienti che pernottano per più tempo e stanno già occupando gli appartamenti”.

"La provenienza degli ospiti è molto variegata, anche se c’è una netta prevalenza degli americani – conclude Fagnoni – infatti il 48% degli ospiti proviene dagli Stati Uniti, seguito da un 7% proveniente dall’Inghilterra, 5 % dall’Italia, 5% dal Messico, 3% dall’Australia, 3% dal Brasile, 2% dal Canada, 2% dalla Germania, 3% dalla Spagna, 3% dalla Turchia”.