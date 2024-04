Ponti primaverili, le 5 destinazioni più gettonate dai toscani

Firenze, 19 aprile 2024 – Famiglie toscane con budget limitati, ma chi ha un po' di liquidità non si farà sfuggire l'occasione dei prossimi ponti primaverili per prendersi una pausa dal lavoro. Il calendario favorevole, infatti, agevola le partenze: con soli cinque giorni di ferie si riesce a fare una vacanza di 11 giorni. Secondo Irene Floris, presidente turismo di Confartigianato Firenze e Toscana e co-titolare dell'agenzia Cg Travel, le cinque destinazioni più richieste per i ponti di primavera sono Marocco, Turchia, Norvegia, Spagna e Francia.

Per i viaggi a lungo raggio, in testa ci sono gli Stati Uniti, con le grandi metropoli, Corea del Sud e Giappone per la stagione della fioritura dei ciliegi.

Per quanto riguarda invece i turisti in arrivo in Toscana, il ponte tra il 25 e il 28 aprile sta andando, meteo permettendo, verso il tutto esaurito. «A beneficiarne – spiega il presidente di Federalberghi Toscana, Daniele Barbetti – un po' tutte le destinazioni: città d'arte e termali, aree interne, collinari. Per le località balneari le prenotazioni sono buone, ma molto, ovviamente, dipenderà dal meteo nei giorni a ridosso del ponte”.

In generale, è atteso un aumento delle presenze dei turisti italiani. Il tasso di occupazione delle strutture alberghiere nei giorni tra il 25 e il 28 aprile sarà inoltre «sicuramente superiore alla Pasqua». Per il ponte del 1 maggio, invece, il calendario è meno favorevole, ma l'interesse dei viaggiatori è in crescita, «anche se non ai livelli del ponte del 25 aprile». Subito dopo queste feste di primavera, lo sguardo si proietta all’estate, che si preannuncia molto positiva. Sarà una stagione, secondo le attese, ricca di arrivi, soprattutto da Stati Uniti e paesi nordici, che sceglieranno per le loro vacanze,su tutti, Firenze e il Chianti.