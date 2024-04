Casa a Firenze, la ricerca: “Quattro cittadini su dieci faticano a pagare affitto o mutuo”

Firenze, 19 aprile 2024 - A causa dei prezzi delle case, 4 abitanti di Firenze su 10 sono in difficoltà a pagare regolarmente l'affitto o il mutuo. Per questo, in molti stanno valutando di trasferirsi in un comune meno caro. Sono i risultati della prima ricerca di MetaFirenze, un progetto di partecipazione dei cittadini, chiamati a dare la loro opinione su questioni che riguardano la città.

Al primo sondaggio hanno partecipato 620 persone, selezionate per genere, lavoro e luogo di residenza. Il primo tema affrontato da MetaFirenze è stato quello della casa, che anche di recente ha segnato la discussione pubblica. A causa dei prezzi troppo alti, il 40,3% dei votanti ha ammesso di avere problemi a pagare l'affitto o la rata del mutuo. Il 37,7% di chi ha risposto alle domande sta pensando di traslocare in città meno care. I partecipanti hanno poi espresso la loro opinione sul turismo: quasi la metà (48,1%) pensa che stia danneggiando Firenze, anche se il 51,9% riconosce la sua importanza per l’economia della città.

Una buona fetta degli intervistati, cioè il 46,9%, ha affermato che se fosse proprietaria di una casa in centro storico preferirebbe destinarla ai turisti, con gli affitti brevi, mentre il 38,2% vorrebbe inquilini stabili. La parte rimanente, cioè il 14,8%, non affitterebbe l'abitazione. Chi sono i votanti I 620 partecipanti alla ricerca rappresentano uno spaccato rappresentativo della popolazione fiorentina. Genere: 51,9% donne, 47,1% uomini (il restante 0,9% non si riconosce nei due generi). Occupazione: 50,3% dipendente, 17,8% pensionato, 15,9% libero professionista, 6,4% imprenditore, 4,8% studente e 4,7% non occupato.

Chi ha organizzato e gestito la ricerca MetaFirenze è una piazza di voto virtuale: si tratta di un progetto digitale sviluppato dall’agenzia di comunicazione fiorentina Galli Torrini. I partecipanti sono invitati a esprimersi sugli argomenti di maggior interesse per la città, nel massimo rispetto della privacy, dell’anonimato e della libertà.