Mattone, il mercato vola basso. Tassi alle stelle e poca offerta. E i finanziamenti calano del 27%

di Rossella Conte

Tassi alle stelle e scarsa offerta di immobili sul mercato hanno portato a una diminuzione delle compravendite nel 2023 del 14,9% con i primi tre mesi del 2024 in linea con l’anno precedente. Ma nel 2024 la riduzione dei tassi di interesse e la stabilizzazione dei valori al mq farà ripartire il mercato immobiliare. Secondo un’indagine effettuata da Tecnocasa, nel 2023 le famiglie della Toscana hanno ricevuto 3 miliardi e 102 milioni di finanziamenti per l’acquisto di abitazioni con una diminuzione del -27,5% rispetto all’anno precedente. A sono stati erogati 975 milioni di euro segnando -27,9%.

"I tassi alti hanno impedito a tante persone di poter comprare la prima casa ma nel 2024 ci aspettiamo una riduzione dei tassi di interesse" sottolinea Michele Picuccio, RA Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa. In tutto nel 2023 sono state 4.850 le compravendite di immobili con i cinque quartieri che sono cresciuti in maniera diversa. Se la zona del centro storico segna un incremento del 3,1%, Gavinana si attesta al 2,9% mentre Novoli e Campo di Marte segnano +0,5%. Leggera flessione all’Isolotto con un -0,1%. Il trilocale è il taglio più richiesto (dal 33,1%) seguito dal quattro vani (22,7%) e dal bilocale o cinque vani (17,8%). Il 77% dei compratori acquista la prima casa, una percentuale che è salita di quattro punti rispetto al 2019. "Il valore degli immobili del centro sono quelli che sono cresciuti di più, in media del 3,1%. La stretta sugli affitti brevi solo in un primo momento ha frenato gli investitori.

Dopo una piccola parentesi di incertezza, il mercato è ripartito" sottolinea Tommaso Birignani, consulente Tecnocasa. Per quanto riguarda il centro è bassa la percentuale di acquisti di prima casa, orientati su tipologie di lusso che possono oscillare dai 6mila a 10 mila euro al mq nelle aree più prestigiose. Per quanto riguarda la locazione, i contratti turistici sono quelli più ricorrenti seguiti da quelli destinati a studenti americani. Subito dopo il centro, il quartiere che cresce di più in termini di valore al mq è la macroarea di Poggio Imperiale – Bandino - Gavinana che chiude il secondo semestre del 2023 con +2,9%. Chi acquista lo fa per migliorare la qualità vita e cerca immobili più grandi con uno spazio verde. Novoli - Careggi e Campo di Marte segnano un +0,5%. Per quanto riguarda la prima zona, buono l’andamento di San Jacopino, non distante dalla stazione di Santa Maria Novella, che sta attirando diversi investitori preoccupati delle possibili restrizioni sugli affitti brevi in centro. A Campo di Marte i prezzi medi si aggirano intorno a 3.400 euro al mq con valori di 4.000-5.000 euro al mq per le case ristrutturate mentre sono stabili i valori immobiliari nel quartiere di Oberdan – Mazzini dove l’offerta spazia dalle soluzioni d’epoca che possono toccare anche 5.000-5.500 euro..