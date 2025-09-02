Torna Cirk Fantastic, il tema è la capacità di rinascita

Firenze, 2 settembre 2025 - La capacità del circolo di rinascere e reinventarsi di fronte alle difficoltà è il tema dell'edizione 2025 di 'Cirk Fantastik!' la cui anteprima è prevista il 6 settembre a Scandicci (Firenze), per poi svilupparsi al parco delle Cascine dall'11 al 21 settembre. La direttrice artistica è Natalia Bavar. In totale la 19/a edizione prevede 64 spettacoli di compagnie internazionali. Il 6 settembre l'apertura sarà con la Compagnia Autoportante che porterà 'Fuori al naturale'. Da segnalare anche che Circo Madera porterà 'L'Orfeo-E' ora di cambiare musica' (11-14 settembre) e il 'Gran Cabaret Madera' (18-21 settembre), il Teatro Necessario invece sarà protagonista con 'Nuova Barberia Carloni' (13-14 settembre) e 'La Dinamica del Controvento' (12-14 settembre). “Tutto quello che fa parte del comprensorio dell'arte, della cultura e dell'inclusione è per noi benvenuto, appoggiamo questi progetti economicamente e vogliamo farne parte”, ha spiegato Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente della Fondazione Cr Firenze. “Seguo il Cirk fin dall'inizio, è una presenza preziosa e insostituibile dal punto di vista della scena culturale dello spettacolo dal vivo – ha dichiarato Cristina Giachi, presidente della commissione cultura della Regione Toscana -. E' uno spettacolo teatrale di linguaggi molteplici e integrati che coinvolge le persone e le famiglie”. “Grazie a Regione e Fondazione Cr Firenze per il supporto – ha aggiunto Bavar -. L'obiettivo è l'uso degli spazi pubblici per ricreare un senso umano in città. Portiamo avanti il festival e negli anni abbiamo lavorato tanto nelle periferie”.