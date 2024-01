Al Tenax c'è Pino D'Angiò, il 20 gennaio il re della disco anni '80 a Firenze

Firenze, 11 gennaio 2024 - Con una discografia di oltre tre milioni di dischi e più di 700 compilation vendute in tutto il mondo Pino D'Angiò è uno dei visionari della musica italiana. La sua hit "Ma Quale Idea" è uno fra i primi esempi di disco music cantata in italiano ma anche il primo successo rap prodotto in Europa. Definito da Billboard il fondatore della musica trance grazie al brano "The Age of Love", D'Angiò è ospite del Tenax sabato 20 gennaio nell'ambito della celebre Fragola's Night: serata che ci ha ormai abituato a questo tipo d'incursioni nella disco anni '70 e '80, vedi per esempio gli appuntamenti con Cerrone o Alexander Robotnik. Da ormai 20 anni Fragola's Night porta in città ospiti non convenzionali, esibizioni live, e allestimenti ricercati. Un caleidoscopio di colori che accoglie le molteplici sfaccettature della musica elettronica, sempre contro ogni omologazione e banalizzazione del clubbing. Fatte le dovute premesse, quale miglior luogo del Tenax per celebrare la carriera ultra quarantennale di Pino D'Angio? A 71 anni suonati è tornato protagonista di serate indimenticabili che lo vedono in console con una speciale performance, grazie alla quale rispolvera tutti i suoi più grandi successi (apertura porte ore 22:30, ticket a partire da € + dp, prevendite dice.fm – ingresso vietato ai minori di 18 anni). A fare gli onori di casa Philipp & Cole (fondatori del marchio Fragola), l'immancabile Alex Neri, Tommyboy e David Brilli. Pino D'Angiò, pseudonimo di Giuseppe Chierchia, raggiunge la fama con canzoni pop negli anni ottanta. Diviene noto, come sopracitato, con il singolo "Ma quale idea", grazie al quale raggiunge la popolarità in Italia e all'estero, in particolar modo in Spagna, dove il brano rimane al vertice della hit parade per quattordici settimane nel 1981. Nato a Pompei nel 1952 da una famiglia originaria di Mercato San Severino, figlio dell'ingegnere Francesco Chierchia e dell'insegnante Franca Romana, trascorre la sua infanzia negli Stati Uniti per seguire il padre. Dopo aver svolto il servizio militare, sceglie di iscriversi alla Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Siena. Per guadagnare decide di esibirsi in alcuni locali. Appassionato di musica, incontra il produttore discografico Ezio Leoni che sceglie un suo singolo da pubblicare.Fa il suo esordio nel 1979 con la canzone "È libero, scusi?", ma il brano di maggior successo è "Ma quale idea". La canzone, pubblicata come singolo nel 1980, vende 2 milioni e mezzo di copie in Italia, e 12 milioni di copie nel mondo. Premiato nel 1980 come miglior paroliere italiano, D'Angiò si afferma in 22 paesi come protagonista assoluto delle classifiche e viene proclamato miglior cantante straniero in Spagna. Partecipa al Festivalbar 1981 con la canzone "Un concerto da strapazzo", e al Festivalbar 1982 con la canzone "Fammi un panino". Vince la "Gondola D'Argento" alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia nel 1980. Insieme ad Andrea Mingardi, Riccardo Fogli, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Mogol ed altri artisti, è uno dei fondatori della Nazionale italiana cantanti, associazione benefica che ha elargito in beneficenza oltre 40 milioni di euro dal 1981 ad oggi. È l'unico artista italiano presente nel dvd World Tribute to the Funk, edito dalla Sony Music nel 2003 quale enciclopedia universale della funky music mondiale e nel 2021, unico italiano ad averlo ricevuto, si aggiudica negli USA il Rhythm & Soul Music Awards. Compone tra il 1980 ed il 2009 canzoni per vari artisti tra cui Mina (“Ma chi è quello lì”), e lavora per la RAI dove scrive e conduce per molti anni alcuni programmi radiofonici e televisivi tra i più seguiti. Nel 2023 è tornato ad esibirsi tra Italia, Svizzera, Londra e Parigi esibendosi in pub e locali; a marzo collabora con la cantante francese Corine al singolo “Tutta sola”, mentre a luglio fa uscire la canzone “Sali sul treno”.