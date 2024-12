Teatro, prima a Firenze sulla poetessa Florbela Espanca

Firenze, 4 dicembre 2024 - Anteprima nazionale al teatro Goldoni di Firenze per 'Il fiore esploso: vita e storia di Florbela Espanca', dedicata alla poetessa portoghese. La nuova produzione Gogmagog, con Luca Scarlini e Cristina Abati è in programma il 6 dicembre per l'Avamposti Teatro Festival organizzato da Teatro delle Donne. In 'Il fiore esploso: vita e storia di Florbela Espanca' Luca Scarlini, storyteller in scena, e Cristina Abati al canto e alla viola, danno voce alla vita e all'opera della donna e della poetessa, in un viaggio musicale in cui i suoi sonetti e racconti della sua vita appassionata si intrecciano alle note del fado, musica popolare del Portogallo che narra di terre lontane e di orizzonti sconfinati. Riferimento non casuale, visti i tanti esponenti del genere che hanno attinto ai versi della poetessa. Con tre matrimoni, una relazione strettissima con il fratello Apeles, artista protagonista del modernismo portoghese, Florbela Espanca è stata, per la sua epoca, una persona fuori dal comune. Donna in un mondo di uomini, ma soprattutto autrice di un'originalità profonda e di raffinatezza letteraria. Lo spettacolo vuole essere un omaggio a una delle maggiori poetesse portoghesi del '900, anche per diffondere la sua opera in Italia, dove nonostante la sua maestria e l'intensa raffinatezza, resta ancora una figura di nicchia.