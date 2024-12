Teatro, a Firenze torna Lu Santo Jullare Francesco di Fo

Firenze, 4 dicembre 2024 - Il 5 dicembre il Teatro dell'Affratellamento di Firenze ospiterà, grazie al comitato cittadino 'No comando Nato né a Firenze né altrove', l'opera Lu Santo Jullare Francesco di Dario Fo. Lo spettacolo, una produzione della compagnia Teatrale Fo-Rame, dopo 22 anni è di nuovo a Firenze ed è dedicato alla figura di Francesco d'Assisi. L'evento è stato presentato stamani in conferenza stampa a Palazzo Vecchio, alla presenza anche del capogruppo Spc Dmitrij Palagi. "Abbiamo volentieri messo a disposizione la sala Macconi al comitato 'No comando Nato né a Firenze né altrove' che ha portato in città l'attore Mario Pirovano - afferma Palagi in una nota -. È stato lui, che domani porta al Teatro dell'Affratellamento l'opera Lu Santo Jullare Francesco, a chiedere come sia possibile che ci sia la necessità di sensibilizzare il capoluogo toscano, vista la storia del nostro territorio a favore della pace".