A San Casciano un libro sulla figura di Giacomo Matteotti, il nemico di Mussolini

Firenze, 25 giugno 2024 – E' stato presentato a San Casciano in Val di Pesa (Firenze) il libro 'Il nemico di Mussolini-Giacomo Matteotti, storia di un eroe dimenticato' di Marzio Breda e Stefano Caretti. Oltre all'autore è intervenuto il presidente della Fondazione Rosselli di Firenze Valdo Spini. Spini ha ricordato “le caratteristiche di socialista europeo a tutto tondo di Giacomo Matteotti. Il segretario del Psu aveva tradotto il suo libro del 1922, 'Un anno di dominazione fascista' in inglese e in francese.

Proprio nei giorni che avevano preceduto il suo assassinio avrebbe voluto recarsi a Vienna alla riunione dell'Internazionale Socialista. Ma il passaporto, che gli era stato ritirato, gli fu concesso troppo tardi perché potesse partire.Lo aveva addosso quando fu rapito e ucciso”. Spini ha ricordato che “anche Matteotti si era pronunciato per gli Stati Uniti d'Europa già nel 1923”.