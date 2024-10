Pitti Uomo, MM6 Maison Margiela è guest designer

Firenze, 3 ottobre 2024 – Dopo aver annunciato il primo ospite del prossimo Pitti Uomo, il giapponese Satoshi Kuwata col marchio Setchu, ora Pitti Immagine che organizza il salone internazionale di moda maschile presenta MM6 Maison Margiela, che sarà Guest Designer alla prossima edizione di Pitti Immagine Uomo, la n.107 (Firenze, 14-17 gennaio 2025). Il brand avant-garde che è di proprietà di OTB di Renzo Rosso che nel 2002 ha comprato anche Maison Margela (con pret- à-porter e haute couture) presenterà una collezione maschile disegnata in esclusiva per questo evento, che si svolgerà in una location fiorentina tutta da svelare. A febbraio, MM6 continuerà a sfilare durante la Milano Women’s Fashion Week. Ancora uno scambio nel segno della positività e dell’azione comune per il Made in Italy e la moda internazionale da parte di Pitti Immagine e di Camera Nazionale della Moda Italiana.

“Il deliberato senso di provocazione che trasmette è quasi familiare, perché appartiene all'essenza di ogni pezzo MM6” , dice Francesca Tacconi, Special Events Coordinator di Pitti Immagine. “MM6 esplora diverse posture e comportamenti nel qui e ora. Elementi che diventano simboli di anticonformismo interiore ed espressioni indipendenti di un guardaroba che celebra la bellezza e le sorprese dell'imperfezione. Ci è sembrato un ritorno alle origini, reso contemporaneo dal dialogo tra decostruzione sartoriale e individualità di carattere. Qui a Firenze, non vediamo l’ora di presentare una collezione maschile concepita appositamente per Pitti Uomo”, conclude Francesca Tacconi.

Da parte di MM& e del suo studio stilistico interno altrettanta soddisfazione: “È un onore e un’emozione essere stati invitati come Guest Designer a Pitti Uomo il prossimo gennaio, e prendere parte alla più importante fiera di moda maschile a livello globale. L’obiettivo è trasmettere lo stile e lo spirito di MM6, attraverso un progetto menswear concepito specificamente per Firenze. Dopo quasi 20 anni, siamo entusiasti all’idea di riportare la Maison Margiela sulla scena di Pitti, presentando un guardaroba maschile contemporaneo capace di riecheggiare l'attitudine, i concetti e i processi creativi di MM6”.

Lanciata nel 1997 (l’anno in cui lo stilista belga fondatore del brand, Martin Margela era stato a disegnare il volto contemporaneo di Hermés in una collezione minimale indimenticabile, prima che lui si ritirasse dalla moda nel 2014) MM6 Maison Margiela continua a reimmaginare il guardaroba contemporaneo con arguzia e irriverenza. MM6 punta su abiti e accessori che strizzano l'occhio all'archivio della Maison, pur mantenendosi del tutto autonome. I codici sartoriali vengono continuamente stravolti e rivoluzionati. Gli elementi essenziali concettuali vengono creati utilizzando trattamenti per i tessuti unici, che danno vita a un guardaroba unisex distintivo, che spazia dal prêt-à-porter alle calzature, agli accessori e alla pelletteria. La cucitura orizzontale di punti bianchi, che collega l'etichetta MM6 al retro del capo, rappresenta una cifra inconfondibile, chiaramente visibile all'esterno.