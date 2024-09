Il marchio giapponese Setchu debutta a gennaio 2025 sulla passerella di Pitti Uomo 107

Firenze, 5 settembre 2024 – Mentre tra una settimana a Milano Fashion Week sfilerà la moda femminile per l’estate 2025 ecco che Pitti Immagine, da Firenze, comincia ad annunciare gli eventi per la prossima edizione di Pitti Uomo numero 107 a gennaio 2025. Una corsa all’anticipazione gustosa ed interessante che mostra come la moda italiana si muova sempre puntando all’internazionalità. Così fa piacere sapere che sarà Satoshi Kuwata, Founder e Creative Director di SETCHU, il Guest Designer alla prossima edizione di Pitti Immagine Uomo a Firenze, 14-17 gennaio 2025. Per l’occasione, il vincitore del CNMI Fashion Trust Grant 2023 per designer indipendenti e dell'LVMH Prize for Young Fashion Designer 2023, presenterà il suo primo fashion show a Firenze, in un luogo che sarà poi comunicato.

“Negli anni, per il programma di Pitti Uomo – dice Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi di Pitti Immagine – ci siamo appassionati alla ricerca dei grandi maestri e degli innovatori della moda giapponese. Oggi continuiamo a conoscere e promuovere la nuova generazione di designer che propongono una visione originale dell’abbigliamento maschile, nei territori di confine tra arte, moda e alta sartoria. Per questo è stata una scelta naturale celebrare, a gennaio prossimo, il lavoro di Satoshi Kuwata. In giapponese, il nome SETCHU definisce un punto equidistante tra cultura nipponica e occidentale: mondi diversi che Kuwata accosta e fa dialogare con tenace eclettismo nel segno del contemporaneo. Sono sicuro che anche l’evento pensato per il prossimo Pitti Uomo rappresenterà un’interessante novità rispetto alle presentazioni precedenti”.

Traendo ispirazione da oggetti classici, SETCHU realizza capi funzionali secondo un’etica del design applicata agli essentials di moda e lifestyle. Senza tempo - Artigianato - Sartorialità - Funzionalità – Viaggio sono i concetti chiave della filosofia del brand. Gli archetipi del guardaroba - giacche, pantaloni, camicie, abiti - sono reinterpretati con una tecnica che guarda agli Origami e alla costruzione dei Kimono: grazie a pieghe inattese, i capi si prestano a una perfetta conservazione e al viaggio. In SETCHU la sensibilità minimalista, unita all'eccellenza artigianale e alla cura del dettaglio, genera capi durevoli per stile e funzione, dove l’aspetto della produzione risulta essenziale. Le imperfezioni dell’hand made conferiscono ai prodotti un calore speciale, nella convinzione che la magia del dettaglio nasca dal fatto a mano. Il concetto di unisex e intercambiabilità tra i generi è centrale. Così il termine giapponese “Mottainai” esprime il senso di rammarico per lo spreco e viene utilizzato dagli ambientalisti per incoraggiare le persone a “ridurre, riutilizzare e riciclare”. SETCHU utilizza tessuti ecologici - talora riciclati - provenienti da filiera sostenibile.

Fondatore e Direttore Creativo di SETCHU, Satoshi Kuwata viaggia a lungo in Giappone e nel mondo, accumulando uno straordinario know-how in visual culture e nella sua multiforme diversità. Vivendo a Kyoto, Parigi, Milano, Londra e New York, sviluppa un approccio unico allo chic, permeato da profonda conoscenza e rispetto per le differenti culture e per l’artigianato in tutte le sue forme. na carriera che lo vede collaborare con Givenchy, Edun, Kanye West e Gareth Pugh, sviluppando al tempo stesso l’attenzione alla cura sartoriale presso istituzioni come H. Huntsman and Sons in Savile Row a Londra. Appassionato di pesca, si veste con la medesima verve in studio a Milano e a pesca in Gabon. Satoshi Kuwata si è aggiudicato il Premio LVMH 2023. Nel 2024 ha collaborato con Davies & Son per una collezione su misura, presentata a Venezia durante l'inaugurazione della Biennale d'Arte. A oggi presenta le collezioni SETCHU durante Milano Moda Uomo e ora al prossimo Pitti Uomo 107 punta al debutto internazionale a Firenze..

"Sono onorato ed emozionato di presentare a Pitti Uomo, il prossimo gennaio, il primo fashion show di SETCHU. Non vedo l'ora di svelare la mia collezione e condividerla con un pubblico così competente. Lavorerò sui concetti di versatilità, senza tempo, artigianalità e funzionalità. Sono profondamente grato a tutto il team di Pitti Immagine per questa opportnità." dice Satoshi Kuwata.