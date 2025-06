I Green Day hanno acceso Firenze: luci, emozioni e rock. Da tutta Italia al concerto

Firenze, 15 giugno 2025 – Una grande emozione, con gente accampata alle Cascine già dal giorno prima e tanti fan arrivati da ogni parte d’Italia. E nella serata di domenica 15 giugno i Green Day, nome clou del Firenze Rocks, non hanno deluso. Saliti sul palco in serata, hanno restituito al pubblico la loro energia, il loro rock.

Tanta gente appunto emozionata di poter vedere dal vivo, qualcuno per la prima volta, una band che ha un massiccio seguito in mezzo mondo. “From all over Italy with love”, “Da tutta Italia con amore”, c’era scritto su uno dei tanti cartelli che i fan hanno esibito durante il concerto.

E dire che la festa era iniziata ben prima di domenica 15. Sabato sera infatti si sono esibiti alla Nof di Firenze i Nuclear Family, apprezzata tribute band dei Green Day. Con diversi appassionati che già avevano il biglietto per i Green Day che hanno partecipato a questa sorta di pre-concerto. Il caldo l’ha ovviamente fatta da padrone. Una giornata torrida per Firenze. L’afa è stata combattuta con ombrelli, cappellini e l’immancabile birra.

Al concerto c’erano più generazioni: madri insieme ai figli, tutti con l’unica passione dei Green Day. La band californiana non ha deluso. Dai grandi classici ai brani più recenti, sono state ore di spettacolo puro. Come ad esempio nel momento di un brano culto come “Holiday”, particolarmente attuale perché con un forte messaggio contro la guerra. Prima dei Green Day, sul palco si sono alternate diverse band. Dai Punkcake ai Bad Nerves fino agli intramontabili Weezer, bandiere del rock alternativo e anche loro californiani, utlima esibizione prima appunto dell’ingresso dei Green Day sul palco.