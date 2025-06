Firenze Rocks, si parte il 12 giugno coi Guns N' Roses

Firenze, 10 giugno 2025 - A Firenze il 12 giugno si accendono le luci sulla Visarno Arena per Firenze Rocks che inaugura la nuova edizione con una band leggendaria, i Guns N’ Roses. Headliners della serata e protagonisti assoluti di un ritorno attesissimo in Italia, dopo lo show al Circo Massimo di Roma nel luglio 2023 e la memorabile esibizione sullo stesso palco fiorentino nell’estate 2018, sono pronti ora ad aprire il Festival che ogni anno scuote Firenze con la sua energia. In apertura ci saranno i Falling in Reverse che portano a Firenze Rocks la loro carica di verve e provocazione. Con un sound potente e uno show adrenalinico, la loro esibizione si preannuncia come uno dei momenti più attesi della giornata. Il 12 giugno vedrà inoltre protagonisti i Rival Sons, il gruppo californiana nominato ai Grammy che ha rinvigorito il rock 'n' roll con la potenza delle loro voci, chitarre esplosive e groove travolgenti. Dirty Honey, tra le realtà più promettenti della scena rock mondiale contemporanea. A chiudere, la band composta dalle sorelle Villareal, le The Warning, un gruppo hard rock messicano che ha conquistato la scena internazionale con un sound potente, pronte a infiammare il pubblico del festival. Firenze Rocks proseguirà poi il 13 e il 15 giugno con Korn, Green Day e moltissimi altri artisti. Anche per l’edizione 2025, cuore pulsante del festival sarà l’Area Village, un ampio parco di oltre 6000 metri quadrati dove il pubblico potrà immergersi completamente nell’atmosfera di Firenze Rocks. Numerose attività di intrattenimento, punti food&beverage selezionati e spazi dedicati al relax e alla convivialità offriranno un’esperienza ancora più ricca da vivere e condividere con amici e famiglia. Il festival propone anche un’area kids attrezzata, pensata per garantire il divertimento e la sicurezza dei più piccoli. Firenze Rocks è, ancora una volta, un luogo dove la musica incontra le persone e ogni dettaglio contribuisce a rendere l’esperienza più accogliente, accessibile e condivisa. Come negli scorsi anni, Firenze Rocks adotta misure eco-friendly con l’obiettivo di prevenire gli sprechi di acqua, plastica, cibo ed energia, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della raccolta differenziata e dell’economia circolare, e favorendo opzioni di mobilità sostenibile. La collaborazione annuale con Frecciarossa si rinnova anche per questa stagione. Grazie all’offerta Speciale Eventi, sarà infatti possibile usufruire di sconti fino al 75 per cento per viaggiare con Le Frecce e a Firenze durante i giorni di Firenze Rocks. Maurizio Costanzo