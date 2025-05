Olly in concerto a Firenze, due serate da tutto esaurito. E tra il pubblico c’è Angelina Mango

Firenze, 20 maggio 2025 – Una presenza inaspettata ha scaldato i cuori dei fan di Olly lunedì sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze: Angelina Mango. L'ex vincitrice di Sanremo, che si è presa una pausa dai riflettori, si è infatti goduta tra il pubblico il concerto del collega genovese (che come lei ha vinto il Festival) e la sua presenza non è passata inosservata. L'entusiasmo di Angelina è stato catturato in alcuni video circolati sui social, dove la si vede cantare a squarciagola sulle note di 'Per due come noi', il brano che ha segnato il loro fortunato duetto.

"Quanto amore che ho sentito”, ha commentato Angelina sottolineando l'atmosfera di affetto e condivisione. A salire sul palco con Olly c'è stato però il toscano Enrico Nigiotti. I due si sono esibiti sulle note del loro brano 'Sopra la stessa barca'.

Olly replica il concerto martedì 20, sempre al Teatro Cartiere Carrara. Il tour, tutto sold out, chiuderà il 22 e 23 maggio al Gran Teatro Geox di Padova.

Il 'Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour' organizzato da Magellano Concerti ha registrato il sold out in tempi record. Dopo la vittoria al 75esimo Festival di Sanremo e il trionfo delle prime 14 date invernali, Olly porta in scena uno show potente e coinvolgente con una setlist pensata come un vero e proprio viaggio, capace di trasportare il pubblico attraverso le diverse tappe del suo percorso artistico. I brani tratti dall'album “Tutta Vita” – doppio disco di platino – alternati alle canzoni dei suoi lavori discografici precedenti, danno vita ad una festa in cui non mancano momenti acustici e intimi.

Al fianco del cantautore tornano Juli alle chitarre e direzione musicale, Pierfrancesco Pasini alle tastiere e Dalila Murano alla batteria a cui si aggiungeranno le incursioni al sax di Gabriele Ioppolo. Alcuni brani sono stati riarrangiati in chiave folk, segnando una nuova maturità negli arrangiamenti.