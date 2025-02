Musei Firenze, Cisl: "Gravi carenze personale, servono assunzioni"

Firenze, 12 febbraio 2025 - Una lettera ai direttori dei musei fiorentini per denunciare carenze di personale e chiedere un serio piano di assunzioni. A scriverla è la Cisl Fp di Firenze e Prato che parla di "una grave situazione organizzativa", che coinvolge tra gli altri Galleria degli Uffizi, il Museo del Bargello. "Da tempo, in queste strutture opera personale interinale che, inizialmente destinato al supporto dei dipendenti ministeriali per la vigilanza nelle sale museali, si trova oggi a coprire anche mansioni amministrative e, in alcuni casi, a garantire l'apertura di interi musei, come il Corridoio vasariano".

Per Gabriele Manetti, della segreteria del sindacato, "è una situazione inaccettabile che crea gravi problemi organizzativi. Inoltre, nonostante i costi elevati degli appalti, il personale interinale percepisce stipendi più bassi e ha meno diritti rispetto ai colleghi ministeriali". Per questo, la Cisl-Fp Firenze-Prato ha inviato la lettera ai direttori dei musei chiedendo di mettere in atto tutti gli strumenti necessari al fine di realizzare un piano di assunzioni "importante" che tenga conto anche di chi, già operando nei musei, ha maturato le competenze necessarie per garantire un servizio pubblico efficiente e qualificato.

"Non possiamo accettare - conclude Manetti - che il nostro patrimonio culturale sia gestito con soluzioni tampone che penalizzano i lavoratori e mettono a rischio la qualità del servizio. È necessario un intervento urgente per garantire stabilità occupazionale e una corretta organizzazione del lavoro nei musei fiorentini".