Maggio Musicale, Fuortes: “Stupefatto dai numeri registrati”

Firenze, 6 giugno 2024 - "La cosa di cui sono stato più stupefatto in questi due mesi dal mio arrivo qui al Maggio è stata l'attenzione e l'amore della città, dei fiorentini ma anche in generale degli spettatori del Maggio nei confronti di questo teatro. Abbiamo avuto 10mila spettatori a Tosca, 10mila spettatori a Turandot, sono numeri che in passato non si registravano e ovviamente indicano una grande attenzione alla rinascita di questo teatro. Credo che siano il miglior viatico per una ripartenza importante". Lo ha detto Carlo Fuortes, sovrintendente del Maggio musicale fiorentino, a margine della presentazione della programmazione da settembre a dicembre. "Tosca e Turandot - ha aggiunto Fuortes - sono andate tutte esaurite, 10 recite, il pubblico è molto vicino al teatro di Firenze, italiano e internazionale". Parlando invece della programmazione estiva, Fuortes ha ricordato che "per la prima volta verrà sperimentata la cavea con un'opera in forma scenica. Fino adesso erano stati sperimentati concerti e opere di concerto, adesso invece avremo un Barbiere di Siviglia a partire dal 18 luglio in forma scenica. Credo che sia estremamente importante che la cavea e lo spazio estivo di questo teatro sia pronto per fare spettacoli a tutto tondo, sono certo che verrà molto ben raccolta questa sfida". E guardando al 2025-2026, Fuortes ha confermato l'intenzione di allargare il programma del teatro ad altre arti. Rispondendo poi a chi gli chiedeva se il Maggio avrà un direttore artistico, Fuortes ha ricordato di essere "arrivato da due mesi" e ha aggiunto: "Sto capendo esattamente il valore delle risorse interne, di che cosa ha bisogno il teatro, un direttore artistico va deciso in uno spazio temporale un po' più lungo. È una valutazione che sto facendo sia sul nome che sulla necessità".