Loggia Isozaki, Verde: “Ideata per 1,2 milioni di persone ma oggi siamo a 5 milioni”

Firenze, 13 febbraio 2024 - Sulla Loggia di Isozaki "la mia risposta è molto semplice: non è materia di mia competenza, si è espresso il Consiglio superiore dei beni culturali, è una decisione che non intendo commentare. Quello che mi sembra di poter dire è che ci stiamo appuntando sulla questione in maniera sbagliata. Isozaki aveva fatto un progetto concepito per 1,2 milioni di visitatori, ma oggi siamo a 5 milioni di visitatori". Lo ha detto il neo direttore degli Uffizi, Simone Verde, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la sua conferenza stampa di presentazione a Firenze. Sulla Loggia di Isozaki, ha aggiunto, "credo che oggi siamo a gestire una cosa positiva che è il fatto che i visitatori sono passati a 5 milioni. Quindi. anziché guardare la cosa negativa, cioè che la loggia non si fa più, guarderei quella positiva, di come noi ripensiamo gli ingressi e i percorsi per i visitatori che si sono quintuplicati e che continueranno a crescere". "Sul Corridoio Vasariano - ha detto rispondendo a un'altra domanda - ci sto lavorando quotidianamente e sto facendo dei sopralluoghi settimanali, a breve annunceremo una data di riapertura che dovrà essere una data piuttosto ravvicinata. Il cantiere sta andando bene e la qualità è alta", ma "ci sono alcune ultime questioni da chiarire". Verde ha poi detto che sta "lavorando all'allestimento di una sezione dedicata al patrimonio mobiliare di Pitti", "stiamo pensando a delle vetrine chiuse per gli abiti del Museo della Moda e del costume". Per quanto riguarda "Uffizi Diffusi, è un progetto che porteremo avanti" puntando anche sul "raddoppio degli Uffizi nelle ville di Careggi e di Montelupo". Il nuovo direttore è anche al lavoro sui riallestimenti, perché "alcune sezioni necessitano di un lavoro di riallestimento". Infine rispondendo sul tema della vigilanza, Verde ha detto che "l'idea di avere una vigilanza che io stesso ho costituito a Parma mi sembra assolutamente saggia e con Schmidt siamo allineati su questo. I presidi delle aree monumentali devono essere garantiti con qualunque mezzo"