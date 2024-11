Firenze, 2 novembre 2024 - Mercoledì 6 novembre “l’Isolotto storico” compie 70 anni. Il Quartiere 4, si legge in una nota, organizza una momento di riflessione e di festa, dalle 17 a Villa Vogel, in via delle Torri, 23, a 70 anni esatti dalla consegna delle chiavi dei primi 750 alloggi del Villaggio Ina-Casa da parte del sindaco La Pira. “Abbiamo costruito un incontro pubblico con interventi di esperti e di persone che hanno vissuto e vivono l'Isolotto, non solo per ricordare come è nato e cresciuto questo pezzo di città, ma per riflettere su temi importanti e attualissimi, tra come rispondere al bisogno di casa e si costruisce la comunità” afferma il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni. Mercoledì sarà anche inaugurata una doppia mostra nella Limonaia di Villa Vogel sulla storia urbanistica e sociale del popolare rione figlio dei sindaci Fabiani e La Pira che non è stato solo case ma è diventato presto città e comunità. Le due mostre, si spiega ancora dal Comune, sono: “Un’Isolotto nella città” a cura di Daniela Poli e di Lisa Ariani per la Comunità dell’Isolotto e “La città è una grande casa” a cura degli studenti della professoressa Francesca Mignai del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. All’incontro saranno presenti Francesca Mugnai, docente di composizione e progettazione Dida Unifi e curatrice mostra insieme ai suoi studenti, Lisa Ariani, architetta e curatrice mostra, Carlo Consigli, assegnatario casa del 1954 e membro Comunità dell’Isolotto, Gabriella Bellucci con la storia del Lazzaretto dell’Isolotto, Grazia Asta dell’associazione biblioteche italiane ed ex bibliotecaria dell’Isolotto, Iacopo Zetti, docente di urbanistica Dida Unifi sull’abitare sociale, Paola Ricciardi dell’archivio storico della Comunità dell’Isolotto, Giovanni Scotto, fondatore della Piccola Scuola di Pace Isolotto e Vicepresidente del Quartiere 4, Paola Amorosi, insegnante della scuola primaria Montagnola e volontaria della Parrocchia dell’Isolotto, rappresentanti delle associazioni “Isolotto delle Mamme” e “Co-housing Le Torri”. Introduce e modera Dormentoni.