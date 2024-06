Inaugura la settima edizione de La città dei lettori

Firenze, 4 giugno 2024 - Fabio Genovesi, Igiaba Scego, Leonardo Gori, Marco Vichi, Laura Pugno, Gianluca Monastra, Carmen Verde: la shortlist 2024 per il premio del festival La città dei lettori. Saranno loro a inaugurare a Villa Bardini, Firenze (Costa San Giorgio 2), la 1/a giornata dell’evento – alla 7/a edizione – che catalizza in Toscana autori, editori, traduttori, divulgatori e curatori di primo piano, a cura di Fondazione Cr Firenze e Associazione Wimbledon Aps con la direzione di Gabriele Ametrano. I finalisti del riconoscimento sostenuto da Unicoop Firenze, selezionati dai 750 iscritti ai circoli lettura dei soci su tutto il parterre di ospiti presenti alla manifestazione nel 2023 – sia per meriti letterari che per empatia con il pubblico – si riuniranno alle 17.00 nello spazio del Belvedere per la cerimonia di proclamazione del vincitore. Nel dettaglio: Leonardo Gori e Marco Vichi sono in gara col loro “Vite Rubate”, ed. Guanda, Gianluca Monastra con “Più buio della notte”, ed. Clichy, Laura Pugno con “Melusina” ed. Hacca, Fabio Genovesi con “Oro puro”, ed. Mondadori, Igiaba Scego con “Cassandra a Mogadiscio”, ed. Bompiani e Carmen Verde con “Una minima infelicità”, ed. Neri Pozza. La città dei lettori è possibile grazie al patrocinio e al sostegno di Regione Toscana, alla collaborazione di Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze ed Estate Fiorentina e il supporto di Unicoop Firenze e International Motors (www.lacittadeilettori.it). A seguire verrà presentato in anteprima il quarto numero della rivista “La città dei lettori”, edita da Edizioni Clichy, disponibile in libreria dal 19 giugno, con 20 racconti, esperienze di lettura, consigli e aneddoti a firma degli autori che hanno animato le varie edizioni della rassegna. Durante i giorni del Festival a Villa Bardini, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra "Mimmo Jodice. Senza Tempo". Presentando il segnalibro distribuito ai partecipanti del Festival, si potrà accedere alla mostra successivamente con uno sconto del 50% fino al 14 luglio. La mostra include 80 fotografie del Maestro napoletano, esposte per la prima volta a Firenze, un documentario di Mario Martone che esplora la vita dell'artista e una sezione inedita dedicata a Michelangelo. Inoltre, fino al 14 luglio, ogni sabato alle 17:30, saranno offerte visite guidate gratuite per i partecipanti alla mostra e fino al 30 giugno, ogni sabato e domenica si terranno laboratori gratuiti per bambini.