In prima toscana arriva Never Young

Firenze, 4 novembre 2024 – Per la prima volta in Toscana il 9 novembre alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida di Firenze arriva la docu-performance “Never young”, dove si analizza il mistero dell'adolescenza. “Never Young”, si legge in una nota, “è un salto verso il futuro nel tentativo di abitare un presente complesso, multiforme, furibondo, dentro cui le nuove generazioni urlano il proprio essere qui e ora e pretendono un dialogo. Si impongono nuove domande, si agitano nuove rabbie e quelle mai domate del passato escono dal vaso di Pandora. Giovani Lolita di ogni genere e sesso giocano a fare le persone grandi. Hanno perso l’isola che non c’è o forse semplicemente non ci credono più. Hanno annusato con un anticipo il fetore delle favole sbagliate che le generazioni precedenti gli hanno raccontato. Cosa gli sta consegnando chi ha abitato il mondo prima di loro? Cosa la politica, il mondo disinibito e il perenne consumo del web? Cosa le nuove tecnologie? A fare da contrappunto ai cinque interpreti adolescenti che dominano il palco ci sarà un coro di cittadini over 60 – coinvolti in un percorso partecipativo portato avanti sul territorio cittadino – a incarnare il mondo adulto troppo lontano per essere d’aiuto o troppo vicino per averne rispetto”. Il lavoro è firmato dalla compagnia Biancofango, diretta da Francesca Macrì e Andrea Trapani.