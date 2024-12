Il 6 e 7 dicembre 'Some dances on dickfaces'

Firenze, 3 dicembre 2024 – Il 6 e 7 dicembre alle ore 19 è in programma 'Some dances on dickfaces' in occasione de 'La democrazia del corpo' al Cango cantieri goldonetta, a Firenze. L'opera, si legge in una nota, “ha come materiale di studio e osservazione il giardino delle delizie di Hieronymus Bosh, con la volontà di comporre un inno fuori dal tempo, una ricerca e un incontro con i corpi degli altri, creature che nella loro unicità diffondono ricchezza e meraviglia. Per la natura della ricerca, per il riferimento figurativo, per l’esplorazione dello spazio, per lo sviluppo di un’idea di relazione, abbiamo strutturato un percorso produttivo che si concretizza in alcuni incontri e studi preliminari. Una serie di appuntamenti con la complicità di luoghi e strutture interessate al progetto; Cango è la prima tappa del percorso che si concluderà nel 2025”.