Giovanni Luzzi, il pastore svizzero che si spese per San Frediano: la conferenza a Firenze

Firenze, 10 aprile 2024 - Giovanni Luzzi, pastore della Chiesa evangelica valdese, è stato una figura chiave del protestantesimo in Italia: nato in Svizzera, nella valle Engadina nel cantone romancio dei Grigioni, il suo nome è tuttavia indissolubilmente legato al quartiere fiorentino di San Frediano a Firenze: nel cuore più popolare e povero dell’Oltrarno, dove tra ‘800 e ‘900 era ancora alto il tasso di analfabetismo, infatti, organizzò a Palazzo Salviati in via dei Serragli una scuola, una mensa per i bisognosi e un dispensario medico cui si rivolgevano mediamente più di cento persone al giorno. È proprio a questo benefattore della città che sarà dedicata – nell’ambito delle Giornate del patrimonio culturale metodista e valdese – la conferenza che si terrà sabato 13 aprile 2024 alle 16,30 dello stesso palazzo (via dei Serragli 49, a Firenze), a un secolo dalla sua traduzione della Bibbia. Relatore sarà il pastore evangelico Paolo Tognina. A seguire, si terrà una speciale visita guidata di alcune parti del Palazzo Salviati, alla presenza dell'architetto Luigi Piscitelli.

Quella di questo 12 e 13 aprile sono la seconda edizione delle Giornate del patrimonio culturale metodista e valdese, che si ripropongono dopo il successo del 2023: sono oltre quaranta realtà tra chiese, istituti e centri culturali su tutto il territorio nazionale che propongono vari eventi e attività. L' iniziativa è organizzata dalla Chiesa evangelica valdese di Firenze in collaborazione con il Centro culturale protestante Pietro Martire Vermigli di Firenze Si potrà anche seguire su Zoom al link https://us02web.zoom.us/j/82559932536?pwd=MVJZZHRqVXF0WmVPbVE4QVBYanlnQT09 La partecipazione è gratuita e l’ingresso libero fino a esaurimento posti

Carlo Casini