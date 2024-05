Al Gabinetto Vieusseux 'Invasioni' di teatro, musica e talk

Firenze, 2 maggio 2024 - Incontri, talk, letture, performance, eventi musicali e teatrali dedicati al tema della guerra, con ospiti come Ginevra Di Marco, Patrick Zaki, Padre Bernardo Gianni e Giorgio van Straten. È il programma della giornata dal titolo 'Invasioni', in programma il 9 maggio, dalle ore 17 alle ore 23, a Palazzo Strozzi. L'iniziativa è promossa dal Gabinetto scientifico letterario Vieusseux di Firenze, in occasione della mostra di Palazzo Strozzi 'Anselm Kiefer. Angeli caduti'. Insieme al mito e al senso della storia e della memoria, la guerra è uno dei temi che Kiefer esplora nella sua arte. Il programma prende il via in sala Ferri con il talk 'Per non morire d'arte', con Riccardo Nencini, Arturo Galansino e Ugo Nespolo; alle 18 l'incontro con Patrick Zaki, a partire dal suo libro 'Sogni e illusioni di libertà. La mia storia'. Spazio al talk 'Angeli ribelli' con Padre Bernardo Gianni e poi al filosofo Federico Leoni che propone un intervento dal titolo 'Nigredo. Etica ed estetica del nero' nell'opera di Anselm Kiefer. Alle 20, l'iniziativa si sposta nel cortile di Palazzo Strozzi con la selezione musicale a tema, lo spettacolo 'Cantando si va alla guerra', della Compagnia Krypton, e un estratto dal concerto 'Memoria parla, consolante' con Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. "Di fianco agli 'Angeli caduti' di Kiefer sfilerà la passione violenta per le arti che cantano la ribellione alla guerra - spiegano il presidente Riccardo Nencini e il direttore Michele Rossi del Gabinetto Vieusseux - parole, note, colori, nel giorno che anticipa, settantanove anni dopo, la fine della Seconda Guerra Mondiale". "La Fondazione Palazzo Strozzi è lieta di collaborare con il Gabinetto Vieusseux in occasione dell'iniziativa Invasioni - dichiara il direttore Arturo Galansino -. Questa sinergia rappresenta un momento unico di condivisione culturale, in cui le due istituzioni si uniscono per promuovere l'arte e la conoscenza".